02.11.2019 | 11:38

Житель Никольского района через суд добился включения акций ОАО «Никольский маслозавод» в состав наследства умершей жены.

Женщина владела 56 именными акциями предприятия на общую сумму 56 рублей. 16 июня 2003 года она умерла. Все, что ей принадлежало, должно было перейти к родственникам. Дети отказались от своей доли в пользу отца, и 8 декабря 2003-го последний вступил в права наследования.

Однако на протяжении почти 16 лет оформить на себя акции мужчина не мог. Маслозавод предоставил нотариусу недостоверную выписку из реестра акционеров, из-за чего регистратор не имел возможности внести необходимые записи в перечень владельцев именных ценных бумаг. Пришлось обращаться в суд.

«На основании совокупности исследованных доказательств по делу установлено, что акции обыкновенные, именные, бездокументарные, при жизни умершей супруги истца принадлежали ей на праве собственности, следовательно, их необходимо было включить в состав наследственного имущества», - пояснили в Никольском районном суде.

В итоге иск мужчины был удовлетворен.