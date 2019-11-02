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Общество | Никольчанин 16 лет добивался акций маслозавода, оцененных в 56 руб.

02.11.2019|11:38
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Житель Никольского района через суд добился включения акций ОАО «Никольский маслозавод» в состав наследства умершей жены.

Женщина владела 56 именными акциями предприятия на общую сумму 56 рублей. 16 июня 2003 года она умерла. Все, что ей принадлежало, должно было перейти к родственникам. Дети отказались от своей доли в пользу отца, и 8 декабря 2003-го последний вступил в права наследования.

Однако на протяжении почти 16 лет оформить на себя акции мужчина не мог. Маслозавод предоставил нотариусу недостоверную выписку из реестра акционеров, из-за чего регистратор не имел возможности внести необходимые записи в перечень владельцев именных ценных бумаг. Пришлось обращаться в суд.

«На основании совокупности исследованных доказательств по делу установлено, что акции обыкновенные, именные, бездокументарные, при жизни умершей супруги истца принадлежали ей на праве собственности, следовательно, их необходимо было включить в состав наследственного имущества», - пояснили в Никольском районном суде.

В итоге иск мужчины был удовлетворен.

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Гость|02.11.2019 12:42|

ЧТА?

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