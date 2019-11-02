02.11.2019 | 13:20

Пензенцы обсуждают оставленную на проезжей части улицы Карпинского машину. Пост об этом появился в одной из пензенских групп социальной сети «ВКонтакте» в субботу, 2 ноября.

На опубликованном снимке видно красный автомобиль марки Toyota, стоящий поперек и без того неширокой внутридворовой дороги.

По заявлению местных жителей, машина простояла так всю ночь и даже утром оставалась на том же месте. О причинах такого поступка водителя можно только догадываться.

«У кого-то удался вечер пятницы... Решил не рисковать с парковкой», «Просто на ручник не поставил», «Он водитель - ему так видно», «Видела вчера, всю ночь стоит... Слов нет!» - высказались пользователи.

«На самом деле, может быть, все проще: кто-то занял «мое место», и водитель машины хотел закрыть выезд, но не остановил никого, и в итоге мы видим это. Таким хранителям «мое место» еще бы вызвать эвакуатор и на пару тыр наказать», - отметил другой комментатор.