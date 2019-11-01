01.11.2019 | 16:36

В один из самых секретных объектов города не водят экскурсии, там не ходят чужие. Это укрытие на случай чрезвычайных ситуаций, в народе такие называют бомбоубежищами. В Пензе таких несколько, с разными функциями.

Защитное сооружение под землей расположено недалеко от автовокзала - точный адрес сообщать запрещено. Именно туда в случае опасности для жизни, например начала войны, спустятся сотрудники одного из предприятий связи. В укрытии есть все необходимое для поддержания жизнедеятельности даже в случае газовой атаки.

«Это система вентиляции, система водоснабжения, система электроснабжения, резервного питания», - рассказал начальник отдела предприятия связи Константин Романов.

Система фильтрации - это своеобразный большой противогаз. Предполагается, что внизу будет электричество, но если с ним возникнут проблемы, вентиляция продолжит работать: один из сотрудников сможет при помощи рукоятки запустить механизм.

В баках - запасы воды, на полках - специально упакованная еда, наборы постоянно обновляются. Хранятся медикаменты, спецодежда и современные противогазы.

Все это функционирует на деньги предприятия, сотрудники которого там будут работать в случае ЧП. Жизнь города не должна остановиться и тогда. Аналогичные объекты есть у разных структур, только содержатся они не везде идеально.

Основной массе жителей Пензы, если что, придется прятаться в других местах.

«В настоящее время подвалы домов являются наиболее подготовленными укрытиями для населения», - пояснил заместитель начальника управления ГЗ ГУ МЧС России по Пензенской области Раиль Тимирбулатов.

Сколько объектов в городе и где они находятся, тайна. Впрочем, многие пензенцы старшего возраста о расположении некоторых знают и даже там бывали.