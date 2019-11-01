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Общество | В Городе Спутнике объяснили, почему его жители выбирают спорт

01.11.2019|14:18
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Город Спутник - район, где легко и приятно вести здоровый образ жизни. Каждый день на набережной можно увидеть молодых мам с колясками, молодежь и пожилых людей. И у каждого из них есть что рассказать о любимом микрорайоне.

«Давно заметил, что спорт в Спутнике - больше чем спорт: это образ жизни. Здесь можно тренироваться везде и всей семьей, играть в волейбол, заниматься на тропе здоровья и воркаут-площадке. Тренажеры предназначены для людей с любым уровнем подготовки», – отметил житель Спутника Денис Ледяев.

Денис знаком со спортом не понаслышке. Он занимается скалолазанием и боксом, тренируется в спорткомплексе «Город развлечений» и на уличных тренажерах. В любое время года он купается в озере Спутника.

«Это доступно каждому - при соответствующей подготовке и желании, конечно», - уточнил Денис.

У Ледяевых вся семья спортивная. Особенно приятно, по их мнению, заниматься на свежем воздухе.

«В Спутнике всегда легко дышится. Воздух чистый, потому что много зелени и никаких заводов», - подчеркнули они.

Неважно, на чем остановить выбор: велосипеде, самокате, вейкбординге, плавание, прогулке или пробежке. В любом случае можно получить заряд бодрости на целый день и радость от общения с близкими.

Больше информации о Городе Спутнике содержится на сайте городспутник.рф.

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