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Общество | С площади Ленина начали вывозить скамейки и молодые деревца

01.11.2019|12:21
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Молодые деревца, высаженные в большие вазоны на площади Ленина, решили не оставлять на улице на зиму. Их переместят в теплицу, где они останутся до весны.

Транспортировкой и пересадкой растений в пятницу, 1 ноября, занялись специалисты городского зеленхоза. Они выкорчевали 36 молодых саженцев клена Гиннала, а также декоративные кустарники спирея. Из отвезут в теплицу предприятия, где поместят в пластиковые вазоны.

«Кроме того, работники убирают на зимнее хранение скамейки. По опыту прошлых лет уличная мебель из городских скверов и с улицы Московской будет складироваться в сухих помещениях предприятия. К весне ее покрасят, восстановят, где необходимо, и установят в местах отдыха горожан», - пояснили в пресс-службе администрации Пензы.

Если скамейки не убрать, они повредятся из-за дождя и снега, к тому же будут мешать работе снегоуборочной техники.

«Учитывая стоимость уличной мебели, такие последствия могут нанести ущерб городскому бюджету», - пояснили в мэрии.

Источник — фото www.penza-gorod.ru
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Гость|01.11.2019 12:27|

Плитку и бордюры на зиму убирать будут? Или просто по весне заменят на новые?

Гость|01.11.2019 12:29|

Ждём новых фото из окна губернатора.

Гость|01.11.2019 12:33|

Гость писал(a):

Плитку и бордюры на зиму убирать будут? Или просто по весне заменят на новые?
Вот в каждой новости один и тот же идиот, задаёт тупой вопрос. Самому то не надоело!?

Гость|01.11.2019 12:35|

да да плитку не забудьте убрать, ведь скоро надо новую ложить! Вся Пенза уже над Вами смеется, работы то не видать, на лицо хищение и отмывание денег, наших,

Гость|01.11.2019 12:35|

Гость писал(a):

Плитку и бордюры на зиму убирать будут?
им нельзя зимовать на морозе. Их перевезут в тепло. А весной вернут.

Зимой по грунту погуляете.

Гость|01.11.2019 12:39|

Гость писал(a):

Плитку и бордюры на зиму убирать будут?
Тебя дурака спросить забыли

Гость|01.11.2019 12:45|

очень важная для Пензы новость и главное насущная

Гость|01.11.2019 12:48|

penzainform.ru писал(a):

Транспортировкой и пересадкой растений в пятницу, 1 ноября, занялись специалисты городского зеленхоза. Они выкорчевали 36 молодых саженцев клена Гиннала, а также декоративные кустарники спирея. Из отвезут в теплицу предприятия, где поместят в пластиковые вазоны.
Когда коту делать не чего он лижет яйца. Кто это придумал может им тоже заняться нечем.

Гость|01.11.2019 12:52|

Гость писал(a):

Когда коту делать не чего он лижет яйца. Кто это придумал может им тоже заняться нечем.
Не кукарекай

Гость|01.11.2019 13:02|

А как же вид из окна?!?

Гость|01.11.2019 13:27|

А котикам куда теперь какать прикажите? Владимиру Ильичу в кепку?

Гость|01.11.2019 13:55|

Мы дебилы, мы докажем...

Гость|01.11.2019 13:59|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Транспортировкой и пересадкой растений в пятницу, 1 ноября, занялись специалисты городского зеленхоза. Они выкорчевали 36 молодых саженцев клена Гиннала, а также декоративные кустарники спирея. Из отвезут в теплицу предприятия, где поместят в пластиковые вазоны.
Когда коту делать не чего он лижет яйца. Кто это придумал может им тоже заняться нечем.
Бездарные придумки, пустая трата бюджетных средств на посадки, выкорчевывание, перевозки. Показуха.

Гость|01.11.2019 14:03|

На ул. Зеленодольской у ресторана Засека уберите сваленные вдоль дороги деревья, варвары!

Имя: Гость
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