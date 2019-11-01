01.11.2019 | 12:21

Молодые деревца, высаженные в большие вазоны на площади Ленина, решили не оставлять на улице на зиму. Их переместят в теплицу, где они останутся до весны.

Транспортировкой и пересадкой растений в пятницу, 1 ноября, занялись специалисты городского зеленхоза. Они выкорчевали 36 молодых саженцев клена Гиннала, а также декоративные кустарники спирея. Из отвезут в теплицу предприятия, где поместят в пластиковые вазоны.

«Кроме того, работники убирают на зимнее хранение скамейки. По опыту прошлых лет уличная мебель из городских скверов и с улицы Московской будет складироваться в сухих помещениях предприятия. К весне ее покрасят, восстановят, где необходимо, и установят в местах отдыха горожан», - пояснили в пресс-службе администрации Пензы.

Если скамейки не убрать, они повредятся из-за дождя и снега, к тому же будут мешать работе снегоуборочной техники.

«Учитывая стоимость уличной мебели, такие последствия могут нанести ущерб городскому бюджету», - пояснили в мэрии.