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Общество | Пензенцев вновь будут привлекать к уборке дворов после снегопадов

01.11.2019|09:34
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Мэр Пензы Андрей Лузгин встретился с руководителями управляющих компаний, к работе которых зимой 2018 года предъявили множество претензий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города в пятницу, 1 ноября.

В течение трех дней чиновники проверили ТСЖ и УК областного центра на предмет наличия противогололедных материалов, техники и заключенных договоров.

«На данный момент заготовлено более 816 тонн песко-соляной смеси, к работе в зимний период будет привлечено 150 единиц техники (60 единиц - собственные, 90 - по договорам), очисткой территорий занимаются более 700 дворников УК и еще 600 - ТСЖ», - пояснили в пресс-службе.

Андрей Лузгин предложил в случае обильных снегопадов привлекать к работе местных жителей, желающих подработать. С просьбой помочь в уборке обращался к пензенцам и прежний мэр Виктор Кувайцев в марте 2018 года.

«Недопустимо, когда жители утром идут на работу, в школу и вынуждены сами протаптывать себе дорогу. Планируйте свою работу, найдите людей. Качество уборки должно быть на достойном уровне, а один дворник после обильного снегопада не успеет быстро очистить 6-8 дворов», - дал поручение градоначальник.

О своей готовности к зиме не проинформировали УК «Союз» и УК «Высотка».

29 октября на совещании в администрации города мэр также поручил организовать дежурство спецтехники на путепроводах, провести работу со службами такси, чтобы их автомобили не выходили на маршрут на летней резине.

Источник — фото 1 pixabay.com, фото 2 penza-gorod.ru
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Гость|01.11.2019 09:53|

куча дармоедов сидят в разного рода офисов особенно клушки с наращенными ногтями и нарисованными бровями как у клоунов вот им очень полезна физическая нагрузка

Гость|01.11.2019 10:02|

Так тупыыыыеее пишут...

Гость|01.11.2019 10:04|

Ну и что, они при исполнении ... секретутками, письменносицами ..

Гость|01.11.2019 10:13|

Гость писал(a):

как у клоунов вот
через лет эдак десять все эти как вы выразились клоунессы будут стыдиться видеть и показывать свои изображения

Дмитрий Н. Мотовилов|01.11.2019 10:16|

Этот лёгкий новогодний пушок не имеет ничего общего с обещанным Фильвандом ураганом, ледяным ливнем. техникой МЧС и гололёдом. Аларм был глуп и лженаучен.

Не?

Гость|01.11.2019 10:22|

penzainform.ru писал(a):

«Недопустимо, когда жители утром идут на работу, в школу и вынуждены сами протаптывать себе дорогу.
Безусловно, каждое буртасское быдло должно самостоятельно тщательно расчистить до асфальта (там где он есть) и бордюров дорогу от снега, а не притаптывать. Потом эта территория будет осмотрена комиссией и в случае неудовлетворительного качества работ исполнитель будет оштрафован. И да, разумеется быдло в полном объеме и своевременно должно оплачивать коммунальные услуги и налоги в местный бюджет.

Гость|01.11.2019 10:23|

Пушок бывает под носом у юнца, а снег скоро повалит, и хороший. Бывший мэр вовремя свалил , оставил свои валенки неподшиты, стареньки .. молодому поколению, в наследство.

Дмитрий Н. Мотовилов|01.11.2019 10:26|

Гость писал(a):

Пушок бывает под носом у юнца, а снег скоро повалит, и хороший. Бывший мэр вовремя свалил , оставил свои валенки неподшиты, стареньки .. молодому поколению, в наследство.
Так вы соображаете али нет, что уже вторые сутки ждём вместе с МЧС и шинами, уборочной техникой. Где обещанные властями ужасы???

Гость|01.11.2019 10:29|

Желающие подработать, это как?, сколько будут вешать в граммах, и откуда такая роскошь ...

Гость|01.11.2019 10:32|

Гость писал(a):

Бывший мэр вовремя свалил , оставил свои валенки неподшиты,
Гость писал(a):
Бывший мэр вовремя свалил , оставил свои валенки неподшиты,
да не валил он с поста

его вежливо попроси что бы андрюша временно пересидел в его кресле

Дмитрий Н. Мотовилов|01.11.2019 10:35|

Забрехали обещанный котоклизьм? Сказать нечего?

Гость|01.11.2019 10:39|

губы раскатили.....

Гость|01.11.2019 10:50|

Если за денежку, найдутся помощнички, будь спок!

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