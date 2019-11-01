01.11.2019 | 09:34

Мэр Пензы Андрей Лузгин встретился с руководителями управляющих компаний, к работе которых зимой 2018 года предъявили множество претензий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города в пятницу, 1 ноября.

В течение трех дней чиновники проверили ТСЖ и УК областного центра на предмет наличия противогололедных материалов, техники и заключенных договоров.

«На данный момент заготовлено более 816 тонн песко-соляной смеси, к работе в зимний период будет привлечено 150 единиц техники (60 единиц - собственные, 90 - по договорам), очисткой территорий занимаются более 700 дворников УК и еще 600 - ТСЖ», - пояснили в пресс-службе.

Андрей Лузгин предложил в случае обильных снегопадов привлекать к работе местных жителей, желающих подработать. С просьбой помочь в уборке обращался к пензенцам и прежний мэр Виктор Кувайцев в марте 2018 года.

«Недопустимо, когда жители утром идут на работу, в школу и вынуждены сами протаптывать себе дорогу. Планируйте свою работу, найдите людей. Качество уборки должно быть на достойном уровне, а один дворник после обильного снегопада не успеет быстро очистить 6-8 дворов», - дал поручение градоначальник.

О своей готовности к зиме не проинформировали УК «Союз» и УК «Высотка».

29 октября на совещании в администрации города мэр также поручил организовать дежурство спецтехники на путепроводах, провести работу со службами такси, чтобы их автомобили не выходили на маршрут на летней резине.