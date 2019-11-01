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Общество | Белозерцев рассказал, на что потратили 400 млн при строительстве дороги

01.11.2019|08:32
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассказал на личной странице в Instagram о завершении строительства объездной дороги под Никольском. Пост с хештегом #регионменяется был опубликован вечером в четверг, 31 октября.

«Эта история о дороге, которой не было. Не сказочная, конечно, правдивая», - написал глава региона.

Он рассказал подписчикам, что по Никольску проходит трасса, и это большая проблема, связанная прежде всего с безопасностью. В 2016 году на прямую линию губернатора обратился житель Никольска и попросил эту проблему решить.

«Она до этого не меньше 10 лет в стадии обсуждения была. К строительству объекта приступили в 2017 году. Дорога - 9 км. Построена, как говорится, «с нуля», на этом месте был лес. Поэтому объект дорогой - стоимость составила больше 400 миллионов рублей», - пояснил Белозерцев.

Он уточнил, что деньги были потрачены «на создание самой трассы, переустройство электросети и телефонизацию, вынос существующего газопровода, укрепительные работы, водоотвод, кольцевую развязку, 3 650 метров металлического барьерного ограждения, дорожные знаки (их на этом участке 67) и так далее».

«Дорога совсем скоро откроется, и Никольск задышит полной грудью», - подчеркнул губернатор.

Источник — Фото instagram.com/ivan_belozercev_penza
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Гость|01.11.2019 08:41|

где карабли планетарий танк остановки с подогревом кто телескоп скомуниздил цирк достроил

Гость|01.11.2019 08:54|

Где обещанные речные трамвайчики?

Гость|01.11.2019 08:57|

а где БАРДЮРЫ

Гость|01.11.2019 09:02|

Где Человек-прицел?

Гость|01.11.2019 09:12|

Дурачок пишет с утра комментарии свои

Гость|01.11.2019 09:15|

И снова здравствуй встречка

Гость|01.11.2019 09:15|

Сам себя не похвалишь,...

Сделал добро, бросай его в воду.

Имя: Гость
Комментарий:

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