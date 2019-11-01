01.11.2019 | 08:32

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассказал на личной странице в Instagram о завершении строительства объездной дороги под Никольском. Пост с хештегом #регионменяется был опубликован вечером в четверг, 31 октября.

«Эта история о дороге, которой не было. Не сказочная, конечно, правдивая», - написал глава региона.

Он рассказал подписчикам, что по Никольску проходит трасса, и это большая проблема, связанная прежде всего с безопасностью. В 2016 году на прямую линию губернатора обратился житель Никольска и попросил эту проблему решить.

«Она до этого не меньше 10 лет в стадии обсуждения была. К строительству объекта приступили в 2017 году. Дорога - 9 км. Построена, как говорится, «с нуля», на этом месте был лес. Поэтому объект дорогой - стоимость составила больше 400 миллионов рублей», - пояснил Белозерцев.

Он уточнил, что деньги были потрачены «на создание самой трассы, переустройство электросети и телефонизацию, вынос существующего газопровода, укрепительные работы, водоотвод, кольцевую развязку, 3 650 метров металлического барьерного ограждения, дорожные знаки (их на этом участке 67) и так далее».

«Дорога совсем скоро откроется, и Никольск задышит полной грудью», - подчеркнул губернатор.