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Общество | В Пензе детей с трудной судьбой поздравят за счет бюджета и спонсоров

31.10.2019|09:03
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К Новому году дети из малообеспеченных семей по традиции получат подарки. Их финансирование обсудили на совещании, состоявшемся в администрации Пензы в среду, 30 октября.

«На данные цели в бюджете города заложено 900 тысяч рублей, по линии министерства труда и социального развития области будет выделено более 5 700 подарков, еще 2 300 новогодних подарков предоставят спонсоры», - сообщил замглавы администрации Пензы Владимир Попков.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, подарки будут вручать во время новогодних елок, которые в декабре пройдут в образовательных учреждениях и в Пензенском драматическом театре.

Ранее губернатор Иван Белозерцев подчеркнул, что при подготовке к Новому году необходимо уделить внимание множеству вопросов.

«Есть традиционный перечень мероприятий, которые нужно сделать. Это большая организационная работа: культурно-массовые мероприятия, новогодние елки, подарки для детей из малообеспеченных семей - чтобы ни одного ребенка мы не забыли», - перечислил глава региона.

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Гость|31.10.2019 09:19|

главное попов не забудьте привлекать. Обездоленные - это их профиль. Им легче всего мозги поповским вымыслом промыть!

Гость|31.10.2019 09:40|

А они не обездолят всех остальных? Им много надо.

Имя: Гость
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