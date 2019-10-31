31.10.2019 | 09:03

К Новому году дети из малообеспеченных семей по традиции получат подарки. Их финансирование обсудили на совещании, состоявшемся в администрации Пензы в среду, 30 октября.

«На данные цели в бюджете города заложено 900 тысяч рублей, по линии министерства труда и социального развития области будет выделено более 5 700 подарков, еще 2 300 новогодних подарков предоставят спонсоры», - сообщил замглавы администрации Пензы Владимир Попков.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, подарки будут вручать во время новогодних елок, которые в декабре пройдут в образовательных учреждениях и в Пензенском драматическом театре.

Ранее губернатор Иван Белозерцев подчеркнул, что при подготовке к Новому году необходимо уделить внимание множеству вопросов.

«Есть традиционный перечень мероприятий, которые нужно сделать. Это большая организационная работа: культурно-массовые мероприятия, новогодние елки, подарки для детей из малообеспеченных семей - чтобы ни одного ребенка мы не забыли», - перечислил глава региона.