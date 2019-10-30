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Общество | В Пензе провели конференцию в честь 100-летия архивной службы области

30.10.2019|17:21
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Сотрудники архивов и музейные работники, которые изучают старинные документы, собрались на научную конференцию. Ей присвоен статус межрегиональной. Поделиться опытом с коллегами захотели специалисты из Саратова, Москвы, всех районов Сурского края.

«Тема называется «Архивы в истории. История в архивах»: становление и развитие архивной службы Пензенской области, какие документы хранятся в музеях, библиотеках, других организациях и учреждениях. Будут рассказывать, чем руководствуются в своей деятельности», - сообщил председатель Комитета по делам архивов Пензенской области Зуфяр Бибарсов.

1627 годом датируется самый старый документ, который хранится в госархиве области, - это грамота царя Михаила Романова о пожаловании поместья дворянину за верную службу. Что касается последних записей, то они относятся к 2015-му.

«Ежегодно более 15 000 граждан нашей области и соседних регионов обращаются за справками в наш архив: справки о заработной плате, исполнение генеалогических запросов - очень сейчас популярна генеалогия. В читальном зале у нас работают люди тоже по различным направлениям - здесь и ученые, и студенты», - рассказала заместитель директора Госархива Пензенской области Ольга Вовкотруб.

Однодневную научную конференцию посвятили 100-летию архивной службы Пензенской области.

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