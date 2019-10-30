30.10.2019 | 13:20

В Пензе с субботы, 2 ноября, по 4-е число Мордовский филиал «Т Плюс» и АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» будут осуществлять усиленный контроль за работой энергооборудования и тепловых сетей.

Для обеспечения надежной деятельности группы компаний «Т Плюс», а также для усиления антитеррористической и противодиверсионной защищенности в праздничные дни установят особое наблюдение за работой основного технологического оборудования электростанций, котельных, тепловых сетей, выполнением ремонтов, соблюдением мер пожарной безопасности.

Для своевременной ликвидации дефектов на оборудовании и тепломагистралях на усиленный режим будут переведены аварийно-выездные бригады. Все службы обеспечат необходимыми материально-техническими ресурсами и техникой.

«На период праздников назначены ответственные из руководителей подразделений компании. Они обеспечат оперативное взаимодействие с правоохранительными органами, подразделениями МЧС, органами местного самоуправления на случай нештатной ситуации. Города присутствия Мордовского филиала обеспечиваются теплом и горячей водой в строгом соответствии с утвержденными температурными графиками», - отметил директор Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Андрей Ванин.