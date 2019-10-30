30.10.2019 | 16:56

Планы сорваны - об этом заявили в прокуратуре области на межведомственном совещании по вопросам безопасности дорожного движения. Никакой положительной динамики по снижению количества аварий и гибели в них людей не наблюдается. Дорогостоящие региональные проекты не способствуют улучшению обстановки.

«В 3,5 раза (по сравнению с 2017 годом), до уровня, не превышающего 4 человек на 100 000 населения, должна снизиться смертность в результате ДТП, а к 2030 году ее показатель должен стремиться к нулю». Что мы имеем с вами в реалии? По итогам девяти месяцев текущего года, число ДТП возросло на 1,1%», - сообщила прокурор Пензенской области Наталья Канцерова.

Количество пострадавших в них увеличилось. Число погибших за девять месяцев 2019 года, по сравнению с прошлым, осталось прежним - 142 человека. Наблюдается рост смертности в ДТП.

На внеплановом совещании в прокуратуре области перед всеми заинтересованными органами были поставлены первостепенные задачи по улучшению состояния безопасности дорожного движения в регионе.