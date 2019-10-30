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Общество | Региональные проекты не повлияли на количество ДТП и гибель в них людей

30.10.2019|16:56
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Планы сорваны - об этом заявили в прокуратуре области на межведомственном совещании по вопросам безопасности дорожного движения. Никакой положительной динамики по снижению количества аварий и гибели в них людей не наблюдается. Дорогостоящие региональные проекты не способствуют улучшению обстановки.

«В 3,5 раза (по сравнению с 2017 годом), до уровня, не превышающего 4 человек на 100 000 населения, должна снизиться смертность в результате ДТП, а к 2030 году ее показатель должен стремиться к нулю». Что мы имеем с вами в реалии? По итогам девяти месяцев текущего года, число ДТП возросло на 1,1%», - сообщила прокурор Пензенской области Наталья Канцерова.

Количество пострадавших в них увеличилось. Число погибших за девять месяцев 2019 года, по сравнению с прошлым, осталось прежним - 142 человека. Наблюдается рост смертности в ДТП.

На внеплановом совещании в прокуратуре области перед всеми заинтересованными органами были поставлены первостепенные задачи по улучшению состояния безопасности дорожного движения в регионе.

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Гость|30.10.2019 18:38|

Главное вырос уровень распила бабла,а на дорогах сами за собой следите.

Гость|30.10.2019 18:47|

Кол-во машин только растет (кредиты льготные и т.д.), а дороги только чуть чуть латают. Нужно расширять с разделительными полосами. А так только хуже все будет. Ну, нашим властям плевать на народ.

Гость|30.10.2019 18:47|

Больше камер, быдло мало штрафуется. Жизнь быдла никому не интересна, а штрафы состригать надо!

Гость|30.10.2019 18:51|

Значит мало бордюров установили.

Иван Александрович, ситуация просит к наращиванию темпов установки бордюров...

Гость|30.10.2019 19:05|

Ключевое слово - дорогостоящие.

Гость|30.10.2019 19:13|

На Тверь с самолёта вылили 70 литров святой воды

Имя: Гость
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