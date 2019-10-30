30.10.2019 | 09:04

Строительная группа «Рисан» впервые в Пензе предлагает элитные двухуровневые квартиры в Арбекове. Они располагаются в новом жилом комплексе комфорт-класса «Новые Сады».

Двухуровневые квартиры находятся на верхних этажах зданий, откуда открывается красивый вид, и различаются в зависимости от квадратуры и количества спален. Они бывают следующих типов:

- двуспальная квартира площадью 91,25 кв. м с просторной кухней-столовой;

- четырехспальная квартира площадью 142,73 кв. м с просторной столовой для мини-делегации и большой ванной комнатой с окном;

- четырехспальная квартира площадью 153,62 кв. м с вместительной прихожей, большой спальней и панорамными окнами на обе стороны, что дает естественное освещение комнат в течение всего дня;

- четырехспальная квартира площадью 159,43 кв. м с просторной гостиной, очень большой кухней, собственной прачечной и возможностью оборудовать гардеробную прямо в спальне.

Жители города могут выбрать любую планировку двухуровневых квартир в зависимости от количества членов семьи и собственных предпочтений.

ЖК «Новые Сады» с выходом в парк находится на пересечении проспекта Победы и улицы Минской. Дополнительную информацию можно получить на сайте novye-sady.ru или по телефону (8412) 51-51-51.