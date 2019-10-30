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Общество | «Лиза Алерт» проведет в Пензе учения по поиску людей в лесу

30.10.2019|08:22
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Местное отделение поискового отряда «Лиза Алерт» проведет в Пензе полевые учения. Практическое занятие по розыску людей в лесу состоится в субботу, 2 ноября, в Ахунах.

Как сообщается на странице отряда в соцсети «ВКонтакте», участники мероприятия научатся ориентироваться на местности с помощью компаса и работать с туристическим навигатором, освоят принципы и методики лесного поиска и основы радиосвязи.

Для участия в тренировке необходима предварительная регистрация. Ссылка размещена в группе «Поисковый отряд «Лиза Алерт» Пенза».

Участникам мероприятия посоветовали надеть теплую подходящую для леса одежду и обувь, взять с собой воду и перекус, а при наличии – компас или туристический навигатор.

Встреча волонтеров состоится 2 ноября в 10:00 на велолыжероллерной трассе.

Источник — Фото pixabay.com
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