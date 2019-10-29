29.10.2019 | 16:38

В Пензенской области сформирован новый состав общественной наблюдательной комиссии, которая призвана защищать права осужденных. Мандат получили 12 человек. Это уже V созыв, начиная с 2008 года.

«Совет Общественной палаты Российской Федерации рассматривает кандидатуры и принимает решение: утверждать или не утверждать. Все 12 кандидатур, которые были представлены общественными организациями Пензенской области, прошли без замечаний», - сообщил председатель Пензенской областной торгово-промышленной палаты Владимир Подобед.

Комиссия контролирует содержание заключенных в 57 учреждениях МВД и УФСИН Пензенской области. В том числе в исправительных колониях, изоляторах временного содержания и комнатах для административных задержанных.

«Творятся непристойные вещи, считаю, что долг активных и ответственных людей - участвовать в пресечении такого», - пояснил директор ассоциации народных дружин Михаил Шахов.

Комиссия признана действенным рабочим органом. Члены предыдущего созыва провели более 200 плановых и внеплановых проверок, участвовали в мероприятиях по переводу осужденных на облегченные условия отбывания наказания и не только.

«Родственники пытаются выписать, если негатив и конфликт существует между родственниками. Получение инвалидности - давали консультации, решали вопрос», - рассказал член комиссии IV и V созывов Сергей Мельников.

В этот раз общественникам рекомендовали обратить внимание на вопросы социализации осужденных и медицинской помощи. Новый созыв по традиции будет работать в течение трех лет.