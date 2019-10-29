29.10.2019 | 10:06

С начала года в Пензенской области зарегистрировано 36 случаев бешенства, причем основную массу инфицированных составляют домашние животные: 19 кошек, 12 собак и 2 коровы. Кроме того, случаи гидрофобии фиксировались у лосей.

Чаще всего бешенство регистрируется в Колышлейском (5 случаев), Земетчинском (4), Лунинском и Сердобском (по 3) районах и в Пензе (4 случая).

2 431 человек обратились к медикам с укусами и ослюнениями животных, среди них - 695 детей. Количество таких случаев по сравнению с прошлым годом возросло в Бековском районе на 12,4%, в Камешкирском - на 17%, в Каменском - на 18,3%, в Лунинском - на 29,8%, в Сосновоборском - на 36,6%, в Городищенском - на 39%, в Иссинском - на 52,7%, в Башмаковском - на 53,6%.

Специалисты напоминают о необходимости профилактики бешенства. В числе мер, принимаемых против этого смертельного заболевания, - вакцинация домашних питомцев и выполнение правил их содержания, борьба с безнадзорными животными, регулирование численности диких зверей в природе.

При получении от животного укусов, царапин, ссадин необходимо обильно промыть рану с мылом или другим моющим средством. Если их нет, то на место повреждения направляется струя воды. После этого края раны следует обработать 70%-м этиловым спиртом или 5%-м спиртовым раствором йода.

«В случае укуса, оцарапывания, ослюнения животным следует незамедлительно обращаться в медицинские организации. Единственный способ предупредить бешенство - антирабическая иммунизация», - напоминает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Пензенской области.