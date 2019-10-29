Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|29 окт 2019|11:14
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+6oC
+7oC
Завтра | Дождь |
  70.98  |  $  64.01

Общество | В Пензенской области бешенством чаще всего заражаются домашние животные

29.10.2019|10:06
Печать

С начала года в Пензенской области зарегистрировано 36 случаев бешенства, причем основную массу инфицированных составляют домашние животные: 19 кошек, 12 собак и 2 коровы. Кроме того, случаи гидрофобии фиксировались у лосей.

Чаще всего бешенство регистрируется в Колышлейском (5 случаев), Земетчинском (4), Лунинском и Сердобском (по 3) районах и в Пензе (4 случая).

2 431 человек обратились к медикам с укусами и ослюнениями животных, среди них - 695 детей. Количество таких случаев по сравнению с прошлым годом возросло в Бековском районе на 12,4%, в Камешкирском - на 17%, в Каменском - на 18,3%, в Лунинском - на 29,8%, в Сосновоборском - на 36,6%, в Городищенском - на 39%, в Иссинском - на 52,7%, в Башмаковском - на 53,6%.

Специалисты напоминают о необходимости профилактики бешенства. В числе мер, принимаемых против этого смертельного заболевания, - вакцинация домашних питомцев и выполнение правил их содержания, борьба с безнадзорными животными, регулирование численности диких зверей в природе.

При получении от животного укусов, царапин, ссадин необходимо обильно промыть рану с мылом или другим моющим средством. Если их нет, то на место повреждения направляется струя воды. После этого края раны следует обработать 70%-м этиловым спиртом или 5%-м спиртовым раствором йода.

«В случае укуса, оцарапывания, ослюнения животным следует незамедлительно обращаться в медицинские организации. Единственный способ предупредить бешенство - антирабическая иммунизация», - напоминает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 