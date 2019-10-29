29.10.2019 | 09:19

В 2020 году число камер на дорогах в Пензенской области будет увеличено до 157. 30 из них настроят на несколько видов нарушений ПДД.

Помимо превышения скоростного режима, они будут фиксировать выезд на полосу встречного движения, пересечение стоп-линии, непредоставление преимущества пешеходам, движение на красный сигнал или по обочине.

В настоящий момент на трассах в области действуют 79 стационарных камер и 32 передвижных. Точки работы последних всегда согласуются с ГИБДД и выбираются с учетом мест концентрации аварий.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, на установку систем фото- и видеофиксации ПДД из регионального бюджета направлено более 190 миллионов рублей.

«Комплексы фиксации должны вводиться в эксплуатацию как можно быстрее, сразу при их поступлении и оформлении необходимой документации, это позволит дисциплинировать водителей и снизить количество ДТП, в том числе и с летальным исходом», - дал поручение губернатор Иван Белозерцев.