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Общество | В 2020 году количество камер на трассах в Пензенской области вырастет в два раза

29.10.2019|09:19
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В 2020 году число камер на дорогах в Пензенской области будет увеличено до 157. 30 из них настроят на несколько видов нарушений ПДД.

Помимо превышения скоростного режима, они будут фиксировать выезд на полосу встречного движения, пересечение стоп-линии, непредоставление преимущества пешеходам, движение на красный сигнал или по обочине.

В настоящий момент на трассах в области действуют 79 стационарных камер и 32 передвижных. Точки работы последних всегда согласуются с ГИБДД и выбираются с учетом мест концентрации аварий.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, на установку систем фото- и видеофиксации ПДД из регионального бюджета направлено более 190 миллионов рублей.

«Комплексы фиксации должны вводиться в эксплуатацию как можно быстрее, сразу при их поступлении и оформлении необходимой документации, это позволит дисциплинировать водителей и снизить количество ДТП, в том числе и с летальным исходом», - дал поручение губернатор Иван Белозерцев.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|29.10.2019 09:39|

Когда в городе будут камеры?!

Минимум сотню надо ставить, на оживленных перекрестках.

Начать на перекрестках-выездах со Спутника. Там постоянный бардак!

Гость|29.10.2019 09:49|

Когда за пешедятлами и велодятлами фиксировать нарушения начнут, они нарушают чаще автомобилистов!

Гость|29.10.2019 09:50|

Что за дурачок комментирует - ему про Фому а он про Ерему...

Гость|29.10.2019 09:58|

Гость писал(a):

Когда за пешедятлами и велодятлами фиксировать нарушения начнут, они нарушают чаще автомобилистов!
Да, да! За ними не только контроль усилить, но и штрафы поднять. За день на миллионы бюджет пополнить можно будет.

Гость|29.10.2019 10:03|

Да давайте поставим камеры на каждом столбе, за столбом, под столбом. Уволим всех полицейских. Пусть тоже пополняют бюджет.

Гость|29.10.2019 10:07|

следить за всеми,всегда и везде

Гость|29.10.2019 10:08|

penzainform.ru писал(a):

Точки работы последних всегда согласуются с ГИБДД и выбираются с учетом мест концентрации аварий.
здесь опечатка: "с учетом мест наибольшей собираемости штрафов"

Гость|29.10.2019 10:08|

есть ли данные о снижении аварийности в местах установки камер? Особенно это касается передвижных камер?

Гость|29.10.2019 11:02|

Гость писал(a):

есть ли данные о снижении аварийности в местах установки камер?
а какое твое собачье дело?

твоя ОБЯЗАННОСТЬ соблюдать ПДД. В городе 60 (а не 79), по трассе 90.

И тогда будет пофиг на камеры.

Соблюдай ПДД или сожги своё ВУ

Гость|29.10.2019 11:07|

Гость писал(a):

а какое твое собачье дело?твоя ОБЯЗАННОСТЬ соблюдать ПДД. В городе 60 (а не 79), по трассе 90.И тогда будет пофиг на камеры.Соблюдай ПДД или сожги своё ВУ
Ответ на конкретный вопрос не получен. Значит очередное распиливание денег!)))))

Гость|29.10.2019 11:09|

Гость писал(a):

Значит очередное распиливание денег!
обломай их с распилом!

не нарушай!

Имя: Гость
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