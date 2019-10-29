29.10.2019 | 13:13

С пятницы, 1 ноября, изменится расписание движения пригородного поезда, курсирующего между станциями Пенза-I и Булычево.

Теперь из областного центра состав будет отправляться на 26 минут позже обычного времени - в 18:35. В Булычево он прибудет в 20:58.

«Башкортостанская ППК просит пассажиров планировать свои поездки заранее», - обратился к населению пресс-секретарь пригородной пассажирской компании Сергей Спатар.

Кроме того, в начале ноября в связи с празднованием Дня народного единства внесены изменения в график движения пригородных поездов.

1 ноября составы будут ходить по расписанию пятницы, 2-го и 3-го по субботе, 4-го - по воскресенью, 5-го - по понедельнику.

1, 2, 3, 4 и 5 ноября назначаются пригородные поезда, следующие от станции Белинской (отправление в 10:29) до Пачелмы (прибытие в 11:37) и обратно (отправление в 14:26, прибытие в 15:34).