В городской администрации врачи провели День борьбы с инсультом

День борьбы с инсультом медики решили отметить в городской администрации не торжественным мероприятием, а обследованием состояния здоровья сотрудников и посетителей, пришедших по делам. У всех измеряли давление, брали кровь на холестерин и сахар и давали ценные советы, как уберечься от недуга, который остается одной из главных причин смерти во всем мире.

В области пострадавших от инсульта в последние годы не стало ни больше, ни меньше. И все же врачи отмечают положительную динамику: умирать от этого заболевания и становиться инвалидами пензенцы начали реже.

«На мой взгляд, это связано с программой, которая принята и существует на территории Пензенской области и в Российской Федерации в течение 10 лет, в рамках которой были организованы первичные сосудистые отделения и региональные сосудистые центры», - отметил главный внештатный невролог Пензенской области Алексей Буланов.

Он решил не читать собравшимся лекцию, а предложил всем желающим задавать ему вопросы.

30 октября медики организуют похожую акцию, только в другом районе - во дворце спорта «Дельфин».

«С 11:00 до 14:00 в рамках взаимодействия с министерством физической культуры и спорта мы также будем проводить аналогичные обследования», - рассказала главный врач Пензенского областного центра медицинской профилактики Ирина Пузракова.

У половины прошедших врачебные консультации в здании городской администрации выявили повышенное давление, а это один из факторов риска, ведущих к инсульту.

