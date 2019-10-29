В городской администрации врачи провели День борьбы с инсультом

День борьбы с инсультом медики решили отметить в городской администрации не торжественным мероприятием, а обследованием состояния здоровья сотрудников и посетителей, пришедших по делам. У всех измеряли давление, брали кровь на холестерин и сахар и давали ценные советы, как уберечься от недуга, который остается одной из главных причин смерти во всем мире.
В области пострадавших от инсульта в последние годы не стало ни больше, ни меньше. И все же врачи отмечают положительную динамику: умирать от этого заболевания и становиться инвалидами пензенцы начали реже.
«На мой взгляд, это связано с программой, которая принята и существует на территории Пензенской области и в Российской Федерации в течение 10 лет, в рамках которой были организованы первичные сосудистые отделения и региональные сосудистые центры», - отметил главный внештатный невролог Пензенской области Алексей Буланов.
Он решил не читать собравшимся лекцию, а предложил всем желающим задавать ему вопросы.
30 октября медики организуют похожую акцию, только в другом районе - во дворце спорта «Дельфин».
«С 11:00 до 14:00 в рамках взаимодействия с министерством физической культуры и спорта мы также будем проводить аналогичные обследования», - рассказала главный врач Пензенского областного центра медицинской профилактики Ирина Пузракова.
У половины прошедших врачебные консультации в здании городской администрации выявили повышенное давление, а это один из факторов риска, ведущих к инсульту.
Новости по теме
- Доктор Мясников обратился к россиянам словами «мозгов у вас нет»
- Названа самая популярная пластическая операция у мужчин
- Детский храп: причины и настораживающие симптомы
- Россиянам рассказали о риске заражения от упаковки продуктов из магазинов
- Существование правильного питания опровергли
- Врач назвала самый нежелательный для регулярного употребления вид колбасы
- Раскрыт неожиданный ускоритель ухудшения памяти и мышления
- В главном корпусе башмаковской больницы завершили ремонт
- Россиянам назвали главную опасность гонконгского гриппа
- В Пензе Дед Мороз поднялся к окнам палат детской больницы
Последние новости
- Метеорологи дали прогноз погоды в регионе на 9 декабря
- В Пензе мягкие игрушки во дворах изучат на предмет антисанитарии
- Глава Пензы поручил убрать кормушки из пластиковых бутылок
- В Пензе бойцам СВО передали в собственность около 70 участков
- Депутат о туристском центре: Дешевле было купить квартиру
- Минус 647 тыс. руб.: квартира недели в ЖК «Созвездие»
- В Пензе выплату на оплату проезда получают 3,3 тыс. детей участников СВО
- Денис Соболев: УК должны активно участвовать в благоустройстве дворов
- Мэрия Пензы напомнила об отключении холодной воды на сутки
- Из Пензы можно будет долететь до Краснодара
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!