28.10.2019 | 16:47

В Пензе с ООО «МУП Железнодорожного района» взыскали материальный ущерб за потоп в квартире. С соответствующим иском в суд обратилась горожанка с улицы Дружбы.

В январе этого года ее жилплощадь пострадала из-за прохудившейся крыши. Управляющая компания составила акт о затоплении, в мае МУП отремонтировал кровлю дома, однако в выплате денег за поврежденное имущество женщине отказали.

Хозяйка залитой квартиры заказала экспертизу, по данным которой ей был нанесен ущерб в размере 60 000 руб. Помимо этой суммы, она попросила судей взыскать с МУПа компенсацию морального вреда (10 000 рублей), затраты на экспертизу (5 000 рублей) и судебные расходы (15 000 рублей).

В итоге служители Фемиды встали на сторону женщины и снизили только размер компенсации морального вреда - до 5 000 рублей.

Кроме того, в пользу горожанки с МУПа взыскали штраф - 32 500 рублей, сообщили в Железнодорожном районном суде.