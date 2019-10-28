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Общество | Делегация из Финляндии о Городе Спутнике: Это очень интересный район

28.10.2019|16:53
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Город Спутник растет, увеличивается и его популярность, а потому все чаще гостями микрорайона становятся жители других городов, регионов и даже государств.

На днях Спутник посетила делегация из Финляндии. Гости полюбовались набережной, посмотрели на окрестности с высоты птичьего полета, прокатившись на колесе обозрения, и познакомились с жилым комплексом «Лазурный».

Во время экскурсии они задавали много практических вопросов: сколько в Спутнике рабочих мест, много ли семей с детьми, куда вывозят мусор, как проходят общественные мероприятия. Гостей интересовало буквально все.

«Это очень интересный район! Спасибо большое, что показали нам Город Спутник», - поделилась министр-советник, начальник политического отдела посольства Финляндии в России Мерья Лахтинен.

Тем, кто лично хочет оценить Город Спутник и наслаждаться его дневными и вечерними видами, стоит переехать туда на постоянное место жительство. Выбрать квартиру можно в офисах продаж или на сайте termodom-pnz.ru.

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