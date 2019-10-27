27.10.2019 | 17:59

В епархиальном духовно-просветительском центре имени святителя Иннокентия при Богоявленском храме завершились торжества, посвященные 200-летию со дня преставления первого небесного покровителя земли Пензенской. К собравшимся в зале бывшего ДК железнодорожников обратился владыка Серафим, он напомнил далекий 1819 год, когда Иннокентий Смирнов возглавил епархию.

«Пензенцы увидели в нем великого аскета, труженика и великого молитвенника. Но вместе с тем он был и неплохим администратором, невзирая на то, что ему нужно было преодолеть немало трудностей», - сообщил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Благодаря стараниям архиерея обезглавленная епархия обрела новую жизнь. Кстати, в 2019 году ей исполнилось 220 лет. Выставка архивных документов, посвященных этому событию, открылась в фойе здания.

«Сведения об истории основания Троицкого женского общежитийного монастыря, датированные концом семнадцатого века, - один из самых старых документов», - отметила

начальник отдела ГБУ «Госархив Пензенской области» Светлана Петрина

В рамках юбилейных торжеств памяти Иннокентия был показан фильм о земной жизни и трудах первого пензенского святого.