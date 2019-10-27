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Общество | Пензенцы увидели фильм о земной жизни и трудах святителя Иннокентия

27.10.2019|17:59
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В епархиальном духовно-просветительском центре имени святителя Иннокентия при Богоявленском храме завершились торжества, посвященные 200-летию со дня преставления первого небесного покровителя земли Пензенской. К собравшимся в зале бывшего ДК железнодорожников обратился владыка Серафим, он напомнил далекий 1819 год, когда Иннокентий Смирнов возглавил епархию.

«Пензенцы увидели в нем великого аскета, труженика и великого молитвенника. Но вместе с тем он был и неплохим администратором, невзирая на то, что ему нужно было преодолеть немало трудностей», - сообщил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Благодаря стараниям архиерея обезглавленная епархия обрела новую жизнь. Кстати, в 2019 году ей исполнилось 220 лет. Выставка архивных документов, посвященных этому событию, открылась в фойе здания.

«Сведения об истории основания Троицкого женского общежитийного монастыря, датированные концом семнадцатого века, - один из самых старых документов», - отметила

начальник отдела ГБУ «Госархив Пензенской области» Светлана Петрина

В рамках юбилейных торжеств памяти Иннокентия был показан фильм о земной жизни и трудах первого пензенского святого.

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Гость|27.10.2019 18:40|

А какого кешу тайно спёрли с кладбища у сельчан ,в 2008 году,и прикопали в доходное место монастыря? Где он раньше был схоронен,там не люди православные живут?

Гость|27.10.2019 18:53|

Мракобесие опять полезло в массы.

Гость|27.10.2019 19:08|

С новой силой. Всё денег мало?

Гость|27.10.2019 19:08|

penzainform.ru писал(a):

в зале бывшего ДК железнодорожников
Не бывшего,а временно оккупированного сектой.

Кстати,а буддист Бобиков танцует в этом фильме?Он ведь у попов теперь человек-праздник.

Гость|27.10.2019 19:10|

Лохов здорово обувают на Дзержинского

Гость|27.10.2019 19:18|

Опиум для народа

Гость|27.10.2019 19:27|

Это сколько же пожилых геймеров, находящихся в виртуальном мире!

Имя: Гость
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