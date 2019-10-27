27.10.2019 | 10:40

В воскресенье, 27 октября, глава Пензы Владимир Мутовкин поздравил с профессиональным праздником работников автомобильного и городского пассажирского транспорта.

«От вашей работы зависит жизнедеятельность любого развитого общества. Благодаря вашему труду происходит обеспечение жителей города различными товарами, люди имеют возможность вовремя попасть на работу, доехать из одной точки города в другую по своим личным делам.

Могу с уверенностью сказать, что ваш вклад в развитие экономики областного центра, Пензенского региона и страны сложно переоценить. Вы делаете нашу жизнь мобильней и комфортней. Ваша работа вызывает заслуженное уважение. Она необходима людям и всегда будет востребована.

Каждого из вас отличает высокий уровень профессионализма, добросовестное служение делу, способность брать на себя ответственность. И я благодарю вас за нелегкий и ответственный труд, надежность обслуживания пассажиров и своевременность осуществления перевозок.

В этот праздничный день искренне желаю всем вам: водителям, ремонтным рабочим, инженерно-техническим работникам, диспетчерам, руководителям и прочим сотрудникам автотранспортных предприятий нашего города - крепкого здоровья, большого счастья и благополучия! Пусть впереди вас ждут новые успехи и достижения! Надежной техники, ровной дороги и безаварийной езды!» - говорится в обращении.