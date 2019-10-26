26.10.2019 | 14:27

Пензенская областная больница имени Н. Ф. Филатова должна выплатить немалую сумму матери, потерявшей в родах своего ребенка.

В апреле 2018-го женщину со сложным диагнозом привезли в перинатальный центр. Через несколько дней ей провели здесь кесарево сечение. Ребенок появился на свет, не подавая признаков жизни.

«Из протокола патологоанатомического вскрытия следует, что плод был доношенным, никакими заболеваниями не страдал, какие-либо патологии в его развитии отсутствовали», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

35-летняя горожанка пошла в суд, считая, что в трагедии виноваты врачи, и потребовала 2,5 миллиона рублей компенсации морального вреда. Больница с иском не согласилась.

«Суд, выслушав мнение всех сторон и изучив заключение экспертов, пришел к выводу о частичном удовлетворении исковых требований. При этом суд учел, что по данному факту было отказано в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях сотрудников больницы состава преступления - вина медиков в гибели плода отсутствует», - пояснила Наталья Яшина.

Тем не менее в ходе судебного заседания было установлено: хотя на исход беременности врачи не повлияли, ошибки в оказании помощи присутствовали. Акушер-гинеколог не всегда действовал так, как нужно.

Октябрьский районный суд вынес решение взыскать в пользу истицы 105 тысяч рублей, но получит женщина больше. Она подала апелляционную жалобу, а прокурор вынес представление.

«Судебная коллегия по гражданским делам Пензенского областного суда увеличила размер компенсации морального вреда до 350 тысяч рублей, штрафа - до 175 тысяч рублей, частично удовлетворив жалобу истицы и апелляционное представление прокурора», - уточнила прокурор отдела областной прокуратуры Анна Калмыкова.

По мнению судебной коллегии, врачи больницы недооценили тяжесть состояния беременной.

Решение вступило в законную силу.