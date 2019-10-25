25.10.2019 | 13:02

Пензенский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» назвал крупных должников за тепловую энергию.

По данным на 24 октября, безусловным лидером по сумме задолженности остается МКП «Теплоснабжение г. Пензы» с долгом более 1,4 млрд рублей; на втором месте антирейтинга - АО «Пензтеплоснабжение» с 36 млн, на третьем - ООО «МУП Ленинского района» (15,5 млн); на четвертом - управляющая компания «Твой дом» (4,1 млн рублей).

Затем следуют организации, чья сумма задолженности составляет менее одного миллиона рублей: УК «Аспект» (794 тыс.), СМУП «Пензалифт» (593 тыс.), управляющая компания «Пятый ЖЭК» (506 тыс.), ООО «МУП Первомайского района» (415 тыс.).

Общий размер задолженности перед филиалом достиг 1,7 млрд рублей. Это стоимость трех инвестиционных и ремонтных кампаний.

«Отсутствие регулярных платежей как от физических, так и от юридических лиц может не лучшим образом сказаться на прохождении осенне-зимнего периода. Мы призываем жителей Пензы к дисциплинированной оплате квитанций», - подчеркнул директор Пензенского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Павел Овчаров.