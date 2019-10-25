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Общество | Губернатор: Запуск электрички до Заречного решит проблему лишь отчасти

25.10.2019|17:52
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На курсирование электрички между Пензой и Заречным будет выделяться около 470 тысяч рублей ежемесячно. Такая сумма была озвучена на выездном совещании у Ахунского переезда в пятницу, 25 октября.

По словам губернатора Ивана Белозерцева, соответствующая субсидия направляется из областного бюджета для того, чтобы хоть как-то помочь зареченцам, оказавшимся в сложной ситуации из-за закрытия Бакунинского моста и виадука, ведущего из ЗАТО в поселок Монтажный.

«Мы планируем запустить электричку с 1 ноября. Но проблема (с транспортными заторами на автомагистралях. - Прим. ред.) будет решена только частично - для тех, кто захочет передвигаться электричкой. Мы понимаем, что это нужно сделать, потому что видим, что есть проблема», - пояснил глава региона.

Электропоезд, который утром приезжает из Кузнецка в Пензу, будет выгружать пассажиров и затем направляться на станцию Селикса. Отправка с вокзала в Пензе - в 7:27, время в пути - 16 минут, обратно состав тронется в 7:53. Вечером - в 17:16 из областного центра и обратно в 17:42. Стоимость проезда - 29 рублей 80 копеек.

На совещании обсуждалась возможность пробного пуска электропоезда с целью исследования пассажиропотока на предмет востребованности такого транспорта. Однако губернатору доложили, что среди населения уже проводился опрос, согласно которому им хотели бы пользоваться как минимум 300 человек.

Поднимался также вопрос о необходимости обеспечить подвоз зареченцев в вышеуказанное время на автобусе до станции Селикса и обратно. Его должны проработать в ближайшее время.

Тем не менее, как считает Иван Белозерцев, один только запуск электрички транспортную проблему не решит.

«Многие хотят ехать на работу на машинах, и мы должны все-таки людей в этом поддержать», - подчеркнул он, отметив необходимость ускорения работ по реконструкции виадука и Бакунинского моста, расширения Ахунского переезда и строительства новой развязки над железной дорогой.

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Гость|25.10.2019 18:42|

Заварите уже ворота в этот лосятник.

Пусть живут в своем лучшем городе и не лезут в дурную Пензу!

Гость|25.10.2019 18:50|

пустите уж и дальше, до Арбеково

Гость|25.10.2019 18:56|

Слышь Иван Где Танк

Гость|25.10.2019 18:56|

Когда же он уйдет хватит Уже народ смешить вся Россия смеется

Гость|25.10.2019 18:59|

Да ну ее нах,не нужна она ещё одна причина перекрыть и так вечно утром закрытые переезды

Имя: Гость
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