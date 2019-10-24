24.10.2019 | 15:17

В четверг, 24 октября, в Никольске открыли памятную доску подполковнику УФСБ Владимиру Квышко, погибшему при исполнении служебных обязанностей в Чечне.

В торжественной церемонии приняли участие начальник УФСБ России по Пензенской области полковник Дмитрий Поляков, глава администрации Никольского района Людмила Линина, сотрудники силовых ведомств, воспитанники кадетских классов, жители города.

«Участники митинга почтили память Владимира Квышко минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске», - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.

Владимир Квышко родился 12 мая 1947 года в городе Пугачеве Саратовской области. Окончил Пензенский политехнический институт. С 1973 года служил в органах государственной безопасности.

В пензенском управлении Владимир Прокофьевич прошел путь от оперуполномоченного до заместителя начальника секретариата. С 1981 по 1988 год возглавлял Никольское городское отделение УКГБ СССР по Пензенской области.

В апреле 1996 года подполковник Квышко был командирован в УФСБ России по Чеченской Республике. 6 августа того же года вооруженные формирования сепаратистов развязали широкомасштабные боевые действия в Грозном.

Боевики окружили общежитие УФСБ. Трое суток Владимир Квышко возглавлял оборону, отражая ожесточенные атаки.

На рассвете 9 августа, когда возможности обороны в разрушенном и горящем здании были исчерпаны, чекисты пошли на прорыв кольца окружения. Группа под командованием подполковника прикрывала отход товарищей.

Получив тяжелое ранение, Владимир Прокофьевич приказал группе прорываться к зданию УФСБ, а сам остался прикрывать отход подчиненных. Окруженный со всех сторон, он отказался сдаться в плен и до последнего вздоха вел бой с противником.

Подполковник Владимир Квышко посмертно награжден орденом Мужества.