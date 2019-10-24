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Общество | Пензенец накопил 120 000 рублей долга по штрафам за нарушение ПДД

24.10.2019|16:19
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В Пензе женщина-пристав добилась того, что местный житель погасил долг. Мужчина регулярно нарушал правила дорожного движения, но выписанные штрафы уплачивать не спешил.

В отношении горожанина возбудили 80 исполнительных производств, общая сумма по которым достигла 120 тысяч рублей. Но от пристава он всячески скрывался.

«После вынесения постановления о запрете действий по регистрации в отношении принадлежащего должнику земельного участка гражданин явился и оплатил всю задолженность», - сообщили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

Аналогичным образом вела себя жительница Бессоновского района, накопившая 26 000 рублей долга по штрафам за нарушение ПДД.

Судебные приставы завели 34 исполнительных производства, но необходимую сумму автолюбительница внесла только после того, как они вынесли ограничение на регистрационные действия с принадлежащим ей автомобилем.

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