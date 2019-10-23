23.10.2019 | 09:20

Специалисты компании «Т Плюс» завершили средний ремонт котла № 11 Пензенской ТЭЦ-1. В модернизацию оборудования вложено 5 млн рублей.

Энергетики заменили паросборную камеру, отремонтировали впрыски, конденсатор, а также провели работы по техническому диагностированию.

«Выполненные мероприятия позволят значительно повысить эффективность котла, обеспечить его надежную работу в осенне-зимний период. При этом ремонт оборудования не отразился на начале отопительного сезона, теплоцентраль подала тепло вовремя», - пояснил технический директор Пензенской ТЭЦ-1 Сергей Мишанин.

В 2019 году компания «Т Плюс» направила на подготовку энергетического комплекса Пензы более 500 миллионов рублей: 350 млн - инвестиции в теплосетевое оборудование и 150 млн - на ремонт генерирующего оборудования.