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Общество | «Т Плюс» вложила 5 млн рублей в ремонт котла Пензенской ТЭЦ-1

23.10.2019|09:20
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Специалисты компании «Т Плюс» завершили средний ремонт котла № 11 Пензенской ТЭЦ-1. В модернизацию оборудования вложено 5 млн рублей.

Энергетики заменили паросборную камеру, отремонтировали впрыски, конденсатор, а также провели работы по техническому диагностированию.

«Выполненные мероприятия позволят значительно повысить эффективность котла, обеспечить его надежную работу в осенне-зимний период. При этом ремонт оборудования не отразился на начале отопительного сезона, теплоцентраль подала тепло вовремя», - пояснил технический директор Пензенской ТЭЦ-1 Сергей Мишанин.

В 2019 году компания «Т Плюс» направила на подготовку энергетического комплекса Пензы более 500 миллионов рублей: 350 млн - инвестиции в теплосетевое оборудование и 150 млн - на ремонт генерирующего оборудования.

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