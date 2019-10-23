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Общество | Для кадетов школы № 70 провели занятие в учебном центре ГО и ЧС

23.10.2019|15:09
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Для кадетов школы № 70 провели занятие в областном учебно-методическом центре ГО и ЧС. Мальчишкам и девчонкам рассказали о трудной и опасной работе спасателей.

«Ежегодно в октябре проводится месячник гражданской обороны. На этот период запланирован ряд мероприятий, из которых основные - обучение населения, дни открытых дверей в пожарных частях, учебно-методическом центре и подразделениях», - сообщил заместитель начальника отдела ГУ МЧС России по Пензенской области Андрей Енютин.

В рамках образовательного мероприятия собравшимся продемонстрировали и средства индивидуальной защиты.

«Во-первых, расширяется у детей кругозор - сами понимаете, дети любознательны. Во-вторых, они могут заинтересоваться этой профессией и стать пожарными, военными», - отметил помощник начальника областного учебно-методического центра ГО и ЧС Алексей Комолов.

Дмитрий Николаев пока еще не определился, кем станет, когда вырастит. Девятиклассник выбирает между медицинским направлением и Федеральной службой безопасности, но однозначно будет служить Родине.

«Меня родители отдали специально в эту школу, чтобы я шел по этой специальности. Я им очень признателен. Они поставили меня именно на тот путь, который должен быть: в нашей школе растят настоящих мужиков, профессионалов своего дела», - рассказал молодой человек.

Кадетская школа № 70 - это специализированное учебное заведение, основным направлением деятельности которого являются гражданская оборона, чрезвычайные ситуации и ликвидация последствий стихийных бедствий.

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Гость|23.10.2019 19:06|

"кадетов", грамотеи

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