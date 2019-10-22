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Общество | Задержанная в Пензенской области 21 тонна груш раздавлена на свалке

22.10.2019|09:56
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Импортные груши, задержанные в Пензенской области 18 октября сотрудниками Саратовской таможни, транспортной прокуратуры и управления Россельхознадзора, уничтожены.

Согласно накладным, фура следовала из Смоленска в Иркутск транзитом через Пензу и перевозила по сопроводительным документам груши, выращенные в Турции. Однако специалисты обратили внимание на следы сорванных с тары этикеток и уничтоженных маркировок. Кроме того, они обнаружили упаковку бельгийской фирмы Belorta.

В итоге выяснилось, что машина с фруктами пересекла российско-белорусскую границу и, не заезжая в Смоленск, направилась через Москву в Иркутск.

«Установить законность ввоза на территорию Российской Федерации сельхозпродукции не представилось возможным. Общее количество изъятой продукции составило 21,4 тонны. Уничтожение произведено 18 октября 2019 года на полигоне твердых бытовых отходов в районе села Чемодановка», - сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Пензенской области и Республике Мордовия.

В октябре на Чемодановской свалке уже было уничтожено более двух тонн польских груш. В сентябре там же раздавили семь тонн этих фруктов, а также 250 кг яблок.

Источник — фото Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области
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Гость|22.10.2019 10:23|

Могли бы в зоопарк отвезти.

Гость|22.10.2019 10:25|

Нашли, дурачки, чем хвастаться бл...

Гость|22.10.2019 10:25|

Ай, молодцы! Ай, герои!

Имя: Гость
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