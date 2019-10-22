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Общество | В гимназии № 13 уроки физкультуры проходят в формате ориентирования

22.10.2019|16:34
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Ученики гимназии № 13 прошли по школьному лабиринту, с помощью карты отыскивая нужные КПП и ставя отметки. Одноименный проект на базе 43 образовательных учреждений региона реализует федерация спортивного ориентирования области.

«Это не штанга, не легкая атлетика, не борьба, не бокс, где, может быть, кто-то постесняется ударить другого или у кого-то не получится вес поднять. В данном виде спорта каждый ребенок может пешком пройти, бегом пробежать и получить массу удовольствия и впечатлений», - рассказал председатель Федерации спортивного ориентирования Пензенской области Николай Лакодин.

«Мы спрашивали у детей, им это все интересно и некоторые даже изъявили желание попробовать себя в этом спорте», - отметил учитель физической культуры гимназии Дамир Акчурин.

Особый интерес ориентирование вызывает у ребят младшего звена, но и девятиклассники не против пройти дистанцию. Уровень сложности заданий меняется. Дети знают, в каких случаях эти знания могут пригодиться.

«Если потерялся в лесу, получится сориентироваться, чтобы найти выход», - привел пример ученик гимназии Егор Акулин.

Пока на уроках физкультуры в таком формате гимназисты учатся ориентироваться в стенах физкультурно-оздоровительного комплекса.

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