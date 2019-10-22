22.10.2019 | 10:10

На улице Володарского в Пензе благодаря креативным горожанам появился новый знак дорожного движения.

Информацию об этом разместили в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram в ночь на вторник, 22 октября.

На выложенном в Сеть фото видно, что кто-то подписал на табличке «Стоп», установленной на перекрестке, букву «э», так что получилось слово «Стопэ», относящееся к молодежному жаргону.

Пользователи уточнили, что обновленный информационный указатель красуется в районе Дома Мейерхольда.

«Ну что сказать, ума нет - считай калека», - прокомментировала увиденное одна из пензячек.