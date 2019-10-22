На улице Володарского в Пензе благодаря креативным горожанам появился новый знак дорожного движения.
Информацию об этом разместили в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram в ночь на вторник, 22 октября.
На выложенном в Сеть фото видно, что кто-то подписал на табличке «Стоп», установленной на перекрестке, букву «э», так что получилось слово «Стопэ», относящееся к молодежному жаргону.
Пользователи уточнили, что обновленный информационный указатель красуется в районе Дома Мейерхольда.
«Ну что сказать, ума нет - считай калека», - прокомментировала увиденное одна из пензячек.
очередная новость сворована из группы "В сове" из ВК