Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|22 окт 2019|12:02
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |
  71.10  |  $  63.82

Общество | На ул. Володарского в Пензе появился креативный дорожный знак

22.10.2019|10:10
Печать

На улице Володарского в Пензе благодаря креативным горожанам появился новый знак дорожного движения.

Информацию об этом разместили в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram в ночь на вторник, 22 октября.

На выложенном в Сеть фото видно, что кто-то подписал на табличке «Стоп», установленной на перекрестке, букву «э», так что получилось слово «Стопэ», относящееся к молодежному жаргону.

Пользователи уточнили, что обновленный информационный указатель красуется в районе Дома Мейерхольда.

«Ну что сказать, ума нет - считай калека», - прокомментировала увиденное одна из пензячек.

Источник — vk.com/sova_penza
0
0
0
0
 
Гость|22.10.2019 10:41|

очередная новость сворована из группы "В сове" из ВК

Гость|22.10.2019 10:47|

Только в буртасии знаки ставят так, чтобы один закрывал другой.

Гость|22.10.2019 11:04|

Гость писал(a):

Только в буртасии знаки ставят так, чтобы один закрывал другой.
Это ракурс такой съёмки. А вы дурачок?

Гость|22.10.2019 11:17|

Это не ракурс такой. А Пензе половина знаков стоит так что их не видно, то за кустами, то за деревьями, то за столбами, то за светофорами, то наоборот светофор за знаком и столбом. И это все называется программой БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ. лишь бы куда-нибудь знак вкопать и контролиоровать установку знаков похоже тоже в Пензе не кому. "Итак пойдет".

Гость|22.10.2019 11:26|

Гость писал(a):

. А Пензе половина знаков стоит так что их не видно, то за
Половина?

Гость|22.10.2019 11:27|

Гость писал(a):

Это не ракурс такой.
А что?

Гость|22.10.2019 11:47|

Прикольно, губернатор говорил больше креатива, вот пожалуйста :)

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!