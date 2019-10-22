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Общество | На участке дороги у Ахунского переезда увеличат число полос

22.10.2019|10:00
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Участок дороги в районе Ахунского переезда планируют разгрузить, увеличив число полос. Об этом сообщает портал «Город Z» со ссылкой на главу Заречного Олега Климанова.

Закрытие на реконструкцию Бакунинского моста, а также путепровода в поселке Монтажном вызвало серьезные автомобильные заторы. В пробках простаивают не только горожане, которым нужно повернуть к переезду, но и те, кто хочет проехать к КПП или же на улицу Чаадаева.

Свободному движению мешает узкая проезжая часть, которую решили расширить. Работу планируют сделать в течение одной или двух недель.

«А если и железная дорога найдет возможность организовать движение таким образом, чтобы в часы пик снизить количество проходящих здесь поездов, и Ахунский переезд больше будет открыт, то движение на этом участке дороги станет более оживленным», - отметил глава ЗАТО Заречный Олег Климанов.

Источник — gorodz.info
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Гость|22.10.2019 10:42|

penzainform.ru писал(a):

отметил глава ЗАТО Заречный Олег Климанов.
заварить ворота в этот лосятник и не будет пробок на переезде!

Гость|22.10.2019 11:19|

В Заречном молодцы!!! Решение приняли и сделали, а в Пензе ..... велки одним словом!!!

Гость|22.10.2019 11:19|

penzainform.ru писал(a):

Свободному движению мешает узкая проезжая часть, которую решили расширить. Работу планируют сделать в течение одной или двух недель.
Будем надеяться, что так и будет.

Еще бы расширили дороги у перекрестка Антонова/Нейтральная

Гость|22.10.2019 11:38|

Заречному скинуться и мостяру построить через переезд. Тогда ездить можно будет без пробок

Гость|22.10.2019 11:43|

"заварить ворота в этот лосятник и не будет пробок на переезде!"

!!!

Гость|22.10.2019 11:49|

Как срать так место искать,раньше надо думать было

Гость|22.10.2019 11:57|

Гость писал(a):

Решение приняли и сделали,
сделали???Пока только болтология!

Гость писал(a):

заварить ворота в этот лосятник
а вот это верное решение!

Имя: Гость
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