22.10.2019 | 10:00

Участок дороги в районе Ахунского переезда планируют разгрузить, увеличив число полос. Об этом сообщает портал «Город Z» со ссылкой на главу Заречного Олега Климанова.

Закрытие на реконструкцию Бакунинского моста, а также путепровода в поселке Монтажном вызвало серьезные автомобильные заторы. В пробках простаивают не только горожане, которым нужно повернуть к переезду, но и те, кто хочет проехать к КПП или же на улицу Чаадаева.

Свободному движению мешает узкая проезжая часть, которую решили расширить. Работу планируют сделать в течение одной или двух недель.

«А если и железная дорога найдет возможность организовать движение таким образом, чтобы в часы пик снизить количество проходящих здесь поездов, и Ахунский переезд больше будет открыт, то движение на этом участке дороги станет более оживленным», - отметил глава ЗАТО Заречный Олег Климанов.