22.10.2019 | 09:33

Губернатор Иван Белозерцев опубликовал на своей странице в Instagram видеоролик, на котором запечатлено лесное животное.

«Был в выходной в лесу. В кадр попала такая вот красотка-белка», - написал глава региона.

На видео крупная белка с пушистым хвостом весело бегает по стволу и веткам дерева, уже сбросившего листву.

Короткий ролик вызвал доброжелательные отзывы комментаторов. «А у нас, Иван Александрович, в Заречном белки вообще ручные!!!!», «Здорово... Я каждый день хожу с собаками в лес, но не разу за последние три года белочек не встречала», - пишут они.

«Если кто помнит, то в 80-х в парке Белинского был и вольер с белками, и на свободе они носились вовсю. В лесу у Новозападного кладбища белки есть», - уточнил один из участников обсуждения.

А другой пензенец порадовался тому, что у губернатора есть время хотя бы иногда выбираться в лес.