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Общество | Губернатор поделился с подписчиками видеороликом с лесным зверьком

22.10.2019|09:33
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Губернатор Иван Белозерцев опубликовал на своей странице в Instagram видеоролик, на котором запечатлено лесное животное.

«Был в выходной в лесу. В кадр попала такая вот красотка-белка», - написал глава региона.

На видео крупная белка с пушистым хвостом весело бегает по стволу и веткам дерева, уже сбросившего листву.

Короткий ролик вызвал доброжелательные отзывы комментаторов. «А у нас, Иван Александрович, в Заречном белки вообще ручные!!!!», «Здорово... Я каждый день хожу с собаками в лес, но не разу за последние три года белочек не встречала», - пишут они.

«Если кто помнит, то в 80-х в парке Белинского был и вольер с белками, и на свободе они носились вовсю. В лесу у Новозападного кладбища белки есть», - уточнил один из участников обсуждения.

А другой пензенец порадовался тому, что у губернатора есть время хотя бы иногда выбираться в лес.

Источник — видео www.instagram.com/ivan_belozercev_penza
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Гость|22.10.2019 09:57|

penzainform.ru писал(a):

«Был в выходной в лесу. В кадр попала такая вот красотка-белка», - написал глава региона.
С ружьем был?

Гость|22.10.2019 10:03|

С ружьем был?

С прицелом

Гость|22.10.2019 10:03|

penzainform.ru писал(a):

А другой пензенец порадовался тому, что у губернатора есть время хотя бы иногда выбираться в лес.
Экономикой Белозерцев не занимается

Гость|22.10.2019 10:09|

Лучше бы недострой на набережной и количество работников на цирке сфотографировал. Куда интереснее было бы для людей

Гость|22.10.2019 10:15|

Губернатор тоже человек. Может за грибами ездил. Вдруг год голодный и холодный,свои запасы не помешают.

Гость|22.10.2019 10:15|

Полный!ну все поняли

Гость|22.10.2019 10:21|

Белочка

Гость|22.10.2019 10:27|

Полный крах региональных СМИ - делать событие из того, что запостил губернатор в своем инстаграме.

Имя: Гость
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