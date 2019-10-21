В воскресенье, 20 октября, на улице Калинина в Пензе, неподалеку от дизельного завода, случилось дорожно-транспортное происшествие: столкнулись автомобили ВАЗ-21099 и Mazda.
Автомобили получили механические повреждения. По неофициальной информации, в аварии никто не пострадал.
Примечательным в этом ДТП оказалось то, что произошло оно вблизи рекламного щита, информирующего пензенцев о грядущем концерте земляка Павла Воли.
«Павлик за всеми наблюдает», - так автор фотографий с места аварии подписал свой пост о событии, размещенный в социальной сети «ВКонтакте».
Известный юморист оценил шутку и опубликовал тот же снимок в своем сторис в Instagram, сопроводив его комментарием, в котором напомнил пензенцам о концерте. «Быть всем, родня!!! Даже этим)))» - написал Павел Воля, указав на участников аварии.
Павлик этот ох#ел с такими ценами на билеты