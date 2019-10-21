21.10.2019 | 09:22

В воскресенье, 20 октября, на улице Калинина в Пензе, неподалеку от дизельного завода, случилось дорожно-транспортное происшествие: столкнулись автомобили ВАЗ-21099 и Mazda.

Автомобили получили механические повреждения. По неофициальной информации, в аварии никто не пострадал.

Примечательным в этом ДТП оказалось то, что произошло оно вблизи рекламного щита, информирующего пензенцев о грядущем концерте земляка Павла Воли.

«Павлик за всеми наблюдает», - так автор фотографий с места аварии подписал свой пост о событии, размещенный в социальной сети «ВКонтакте».

Известный юморист оценил шутку и опубликовал тот же снимок в своем сторис в Instagram, сопроводив его комментарием, в котором напомнил пензенцам о концерте. «Быть всем, родня!!! Даже этим)))» - написал Павел Воля, указав на участников аварии.