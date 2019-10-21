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Общество | Павел Воля отреагировал на ДТП в Пензе напротив своего рекламного щита

21.10.2019|09:22
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В воскресенье, 20 октября, на улице Калинина в Пензе, неподалеку от дизельного завода, случилось дорожно-транспортное происшествие: столкнулись автомобили ВАЗ-21099 и Mazda.

Автомобили получили механические повреждения. По неофициальной информации, в аварии никто не пострадал.

Примечательным в этом ДТП оказалось то, что произошло оно вблизи рекламного щита, информирующего пензенцев о грядущем концерте земляка Павла Воли.

«Павлик за всеми наблюдает», - так автор фотографий с места аварии подписал свой пост о событии, размещенный в социальной сети «ВКонтакте».

Известный юморист оценил шутку и опубликовал тот же снимок в своем сторис в Instagram, сопроводив его комментарием, в котором напомнил пензенцам о концерте. «Быть всем, родня!!! Даже этим)))» - написал Павел Воля, указав на участников аварии.

Источник — фото № 2 Далера Нафтуллоева, vk.com/penza_live
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Гость|21.10.2019 09:33|

Павлик этот ох#ел с такими ценами на билеты

Гость|21.10.2019 09:36|

Гость писал(a):

Павлик этот ох#ел с такими ценами на билеты
А что какой дурак дурак ходит? А он хоть что делает? Поёт он посредственно, шутки плосковатые ... харизмы нет.

Гость|21.10.2019 09:47|

сделай лучше тогда.

Гость|21.10.2019 09:47|

Гость писал(a):

А что какой дурак дурак ходит? А он хоть что делает? Поёт он посредственно, шутки плосковатые ... харизмы нет.
За то у тебя на диване получается попердывать лучше всех.

Гость|21.10.2019 09:56|

Воля,уже не тот,бабло и Лейсан сделали свое дело.

Имя: Гость
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