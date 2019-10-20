20.10.2019 | 12:09

В Пензе активизируют работы по возведению пристроев к детским садам. Такое поручение подрядчикам дал заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов в субботу, 19 октября.

На улице Набережная Реки Мойки, 41а, где возводится дошкольное учреждение, уже имеется фундамент будущего здания, специалисты готовятся к устройству перекрытия подвала и прокладке наружных сетей.

На Измайлова, 51а, завершается заливка фундамента, идет выборка грунта под строительство перехода и прокладку инженерных коммуникаций.

На обоих объектах бригады трудятся и в выходные дни.

«Сроки достаточно сжатые, чтобы в них уложиться, необходимо принять действенные меры и ускорить работы по переустройству инженерных сетей. Контроль в этой части должен быть жестким», - подчеркнул Магомед Агамагомедов.

В пресс-службе городской администрации уточнили, что к концу 2019 года в Пензе появится 160 новых мест для дошкольников.