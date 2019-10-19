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Общество | В Засечном жителям коттеджей помешало местное кладбище

19.10.2019|16:00
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Не о том, как дальше жить, а как умирать будут, беспокоятся жители Засечного, точнее, где их похоронят. Село облетела молва, что на их кладбище, которому более века, запретят погребения. А там - одни родственные могилы.

Такому решению якобы поспособствовали граждане с улицы Тихой, чьи коттеджи выросли поблизости в последние несколько лет. Сначала они потребовали закрытия погоста у местной администрации.

«Когда обратились, я им сказал: «Я же вам не советовал здесь покупать земельные участки? Вы видели, когда их приобретали, что рядом находится кладбище. Оно тут испокон веков!» Объяснил им, но разговор не закончился: они обратились в Роспотребнадзор», - раскрыл подробности глава администрации Засечного сельсовета Василий Мосягин.

Контролирующий орган принял постановление запретить все захоронения. Как новые, так и в старые могилы.

«Вплоть до кремирования. Мы им объяснили, что кремирование у нас только в Москве. Нам, что, покойника везти в Москву, там кремировать, потом - обратно и тут хоронить?» - поинтересовался Василий Мосягин.

Жители Засечного устроили собрание, чтобы подумать, как отстоять свое право на место на кладбище рядом с родственниками. Звали соседей с улицы Тихой, но те не пришли.

«Мы вообще хотели, чтобы они здесь были. Они требовали, чтобы мы кремировали. Я им хотела сказать, мол, кремируем обязательно: будет лето, одного покойника к дому принесем, второго, - будет вот им крематорий!» - заявила местная жительница.

«Видели, когда покупали, что рядом кладбище. Ну купили. Кто теперь виноват? Еще и жалобы пишут!» - возмутилась сельчанка.

Кладбище небольшое, почти за всеми могилами ухаживают. Своих здесь не забывают.

«Здесь очень много близких мне и родных людей - бабушка, прабабушка, родители», - рассказала Лидия Демашина.

В итоге на собрании решили составить требование на разрешение захоронений в семейные могилы, собрать подписи всех сельчан и отправить документ в Роспотребнадзор.

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Гость|19.10.2019 19:06|

Кремировать за счёт жителей проезжей.

Гость|19.10.2019 19:07|

Надо этих ублюдков из коттеджа в могилу переселить и все довольны будут

Гость|19.10.2019 19:11|

Проверить законность продажи земли под застройку(рядом с кладбищем,саннормы и прочее) и если есть нарушение,то снести через суд.

Гость|19.10.2019 19:15|

Пензенская область с "земляком"

Гость|19.10.2019 19:41|

Прекрасно, получается глава администрации не виноват? " Я им говорил чтобы не покупали". Вы о чем? Без администрации никто эти участки не продаст. Это изначально муниципальная земля. И когда ее выделили под ИЖС администрация понимала, что нарушает все требования Роспотребнадзора по санитарным нормам, размещая их с кладбищем.

Гость|19.10.2019 19:46|

Что им не нравится непонятно, этим жителям коттеджей. Очень хорошее соседство, тихое и мирное.

Гость|19.10.2019 19:46|

19.10.2019 19:11|

Проверить законность продажи земли под застройку(рядом с кладбищем,саннормы и прочее) и если есть нарушение,то снести через суд.

Согласен. И проверить на какие средства, котетжи строят.

Гость|19.10.2019 19:51|

Гость писал(a):

И проверить на какие средства, котетжи строят.
Это экстремизьм! Покушение на элиту воровскую.

Имя: Гость
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