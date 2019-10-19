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Общество | Тротуар на ул. Белинского в Пензе отремонтируют на сэкономленные деньги

19.10.2019|13:53
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Реконструкцию на улице Белинского в Пензе завершат до 1 ноября. Ход работ проверил в субботу, 19 октября, заместитель главы администрации города Юрий Ильин.

Ранее там обновили дорожное покрытие, обустроили парковочные места. В настоящее время специалисты занимаются устройством тротуара. Также планируется сделать примыкание пешеходной зоны к проезжей части.

В среду, 16 октября, на объекте побывал губернатор Иван Белозерцев. Глава региона обратил внимание на необходимость возведения подпорной стенки в том месте, где старые липы возвышаются над дорогой, свешивая корни.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, работы проводятся за счет сэкономленных по результатам торгов 35 миллионов рублей. Помимо пешеходной зоны на улице Белинского, на эти деньги также отремонтируют улицу Максима Горького и улицу Чапаева на участке от Светлой до улицы Клары Цеткин.

«По всем трем объектам должны уложиться до 1 ноября текущего года», - поставил задачу Юрий Ильин.

Источник — фото penza-gorod.ru
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