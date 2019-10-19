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Общество | Назван размер премии Денису Аблязину за победу на чемпионате мира

19.10.2019|10:29
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В пятницу, 18 октября, губернатор Иван Белозерцев встретился с воспитанником пензенской гимнастической школы Денисом Аблязиным.

9 октября гимнаст взял золото на 49-м чемпионате мира, который прошел в немецком Штутгарте. В состав сборной России, помимо Аблязина, вошли Никита Нагорный, Артур Далалоян, Иван Стретович и Давид Белявский. Запасным гимнастом был Владислав Поляшов. Они завоевали золотые медали с суммой баллов 261,726.

«Вся Пензенская область радовалась за вас. Тот день, когда вы выступали, был хмурым и пасмурным, а победа российской команды вместе с пензенцем Денисом Аблязиным подняла всем настроение», - отметил глава региона.

По итогам участия в международных соревнованиях Денис Аблязин получит из регионального бюджета премию в 700 000 рублей.

«Кроме того, с 2016 года по настоящее время спортсмен ежемесячно получает стипендию в размере 50 000 рублей», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Источник — фото pnzreg.ru
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Гость|19.10.2019 10:37|

Вот этот жидохахол противный иий

Гость|19.10.2019 10:47|

700 на руки за раз, 600 за год, ну щедрый регион у нас и главное богатый.

Гость|19.10.2019 10:49|

А почему бы этих сипотсменов не пристроить содержать олимпийскую аллею, вело дорожки и другие спорт объекты?

Гость|19.10.2019 10:52|

Ну съездий попрыгай за сотку если умный такой

Гость|19.10.2019 10:56|

Гость писал(a):

Ну съездий попрыгай за сотку если умный такой
Я что козел горный дерессированный что ли, вот это чучело пусть и скачет, раз мозгов ни на что другое не хватает!

Имя: Гость
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