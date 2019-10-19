19.10.2019 | 10:29

В пятницу, 18 октября, губернатор Иван Белозерцев встретился с воспитанником пензенской гимнастической школы Денисом Аблязиным.

9 октября гимнаст взял золото на 49-м чемпионате мира, который прошел в немецком Штутгарте. В состав сборной России, помимо Аблязина, вошли Никита Нагорный, Артур Далалоян, Иван Стретович и Давид Белявский. Запасным гимнастом был Владислав Поляшов. Они завоевали золотые медали с суммой баллов 261,726.

«Вся Пензенская область радовалась за вас. Тот день, когда вы выступали, был хмурым и пасмурным, а победа российской команды вместе с пензенцем Денисом Аблязиным подняла всем настроение», - отметил глава региона.

По итогам участия в международных соревнованиях Денис Аблязин получит из регионального бюджета премию в 700 000 рублей.

«Кроме того, с 2016 года по настоящее время спортсмен ежемесячно получает стипендию в размере 50 000 рублей», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.