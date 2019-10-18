18.10.2019 | 15:18

В Пензе открыто движение транспорта по новой эстакаде на 633-м километре федеральной дороги М5 «Урал». Об этом в пятницу, 18 октября, сообщила ИА «ПензаИнформ» специалист по связям с общественностью ФКУ «Поволжуправтодор» Ирина Никитина.

Водители, следующие по улице Островной, могут беспрепятственно выезжать на М5 в обоих направлениях без риска пересечься с транспортным потоком на федеральной трассе.

«На объекте продолжаются укрепительные работы, устройство искусственного электроосвещения и шумозащитных экранов, установка дорожных знаков, нанесение разметки», - уточнила Елена Никитина.

Полностью готовый объект будет введен в эксплуатацию в ноябре.