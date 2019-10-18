18.10.2019 | 15:07

Современные технологии, которые внедрил «Ростелеком», были протестированы на форуме финансовых технологий Finopolis-2019 в Сочи. Это сервис биометрической оплаты товара, а также системы быстрого прохода на мероприятия (Fast Track) и автоматизированной выдачи именных электронных бейджей.

На совместном стенде «Ростелекома» и банка «Русский стандарт» форумчане совершили первый биометрический платеж, оплатив кофе одним взглядом. Такой возможностью воспользовались почти 500 человек, а всего было куплено свыше 60 литров кофе.

Оплата по биометрии лица проходила с помощью предоплаченной карты «Мир» банка «Русский стандарт» либо системы быстрых платежей. В ближайшее время оплата товаров с использованием единой биометрической системы будет внедрена в сети кофеен Coffee Bean.

Чтобы совершать подобные платежи, потенциальному покупателю необходимо сдать биометрические данные в любом банке, где установлено оборудование, передающее информацию в единую биометрическую систему, а также привязать платежную карту к своему цифровому образу. Сразу после этого можно будет воспользоваться оплатой по биометрии лица.

Сегодня сдать биометрические данные можно в любом из более чем 11 тысяч отделений 175 банков. Со списком банков, которые регистрируют биометрию, можно ознакомиться на сайте bio.rt.ru.

Аккредитованные участники мероприятия, зарегистрированные в единой биометрической системе, также могли пройти на форум, не предъявляя бейдж. Достаточно было посмотреть в камеру или приложить ладонь, и система сама определяла наличие человека в списках посетителей. В будущем такая система может быть внедрена в аэропортах.

За время форума система Fast Track зафиксировала 1 500 проходов - каждый пятый участник прошел на форум по биометрии.

Для посетителей форума, которые не сдали биометрические данные заранее, точки регистрации биометрии были открыты на стендах «Ростелекома». Регистрацию проводили «Тинькофф Банк», «Русский стандарт» и ПСБ. Кроме того, участники Finopolis-2019 могли зарегистрироваться в единой биометрической системе в отелях Radisson Blu Resort & Congress Centre и Omega Sirius Park.