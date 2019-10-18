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Общество | Прокуратура измерила глубину ям на дороге в Тамалинском районе

18.10.2019|13:49
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Прокуратура Тамалинского района проверила, как Ульяновский сельсовет исполняет законодательство о безопасности дорожного движения. Поводом послужили обращения местных жителей.

Выяснилось, что на дороге в деревне Токаревке, находящейся в собственности муниципального образования, имеются ямы глубиной более 40 сантиметров, выбоины, колеи и размытие грунта.

«Дальнейшее бездействие собственника автодороги может повлечь возникновение чрезвычайных ситуаций, причинение вреда жизни и здоровью людей, материального ущерба», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Прокурор внес главе администрации сельсовета представление об устранении нарушений законодательства.

«Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении», - добавила Светлана Артамонова.

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Гость|18.10.2019 15:13|

Измерьте глубину ям в Пензе на тротуаре на ул. Кулакова, д. 15. Странно, что еще никто не покалечился.

Имя: Гость
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