18.10.2019 | 13:49

Прокуратура Тамалинского района проверила, как Ульяновский сельсовет исполняет законодательство о безопасности дорожного движения. Поводом послужили обращения местных жителей.

Выяснилось, что на дороге в деревне Токаревке, находящейся в собственности муниципального образования, имеются ямы глубиной более 40 сантиметров, выбоины, колеи и размытие грунта.

«Дальнейшее бездействие собственника автодороги может повлечь возникновение чрезвычайных ситуаций, причинение вреда жизни и здоровью людей, материального ущерба», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Прокурор внес главе администрации сельсовета представление об устранении нарушений законодательства.

«Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении», - добавила Светлана Артамонова.