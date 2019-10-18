18.10.2019 | 14:05

Управление ГИБДД по Пензенской области разыскивает свидетелей незаконной массовой стоянки автотранпорта на проезжей части улицы Кирова в Пензе. Нарушение имело место в четверг, 17 октября, в 20:00 напротив дома № 67.

Видеозаписи, на которых запечатлены автолюбители, смутившие покой горожан и создавшие на дороге аварийные ситуации, появились в социальных сетях и стали предметом активного обсуждения пользователей.

Большинство комментаторов дали негативную оценку произошедшему и возмутились поведением водителей, участвовавших в сомнительном заезде. «Встаньте у себя под окнами, врубайте музыку, пляшите и сигнальте», «Малолетки «Форсажа» на СТС насмотрелись», «Думают, они стритрейсеры, а права только вчера получили», - написали пензенцы.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД, сотрудники органов правопорядка установят личности нарушителей, воспользовавшись записями с камер.

Свидетелей случившегося правоохранители попросили позвонить по телефону 59-90-14, 59-90-47, 59-90-02 или 59-90-03. Также можно прийти по адресу: улица Бакунина, 181.

«А сами нарушители и не прячутся. Судя по комментам в соцсетях под этими видео, вот они, сами во всем и признаются», - написал в редакцию ИА «ПензаИнформ» горожанин Михаил.

Мужчина рассказал, что нашел в социальной сети «ВКонтакте» двоих участников флешмоба. Одному 19 лет, другому - 18.

«Они и не скрывают, что катались и нарушали. Захотелось, а полиции все равно нет. То есть юноши открыто признают, что для них нет закона. Полиция собирается их по камерам искать. А проще взять одного и вызвать на допрос. Он сдаст остальных», - поделился мнением горожанин.