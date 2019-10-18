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Общество | Пензенец о массовом заезде: Молодежь признает, что для нее нет закона

18.10.2019|14:05
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Управление ГИБДД по Пензенской области разыскивает свидетелей незаконной массовой стоянки автотранпорта на проезжей части улицы Кирова в Пензе. Нарушение имело место в четверг, 17 октября, в 20:00 напротив дома № 67.

Видеозаписи, на которых запечатлены автолюбители, смутившие покой горожан и создавшие на дороге аварийные ситуации, появились в социальных сетях и стали предметом активного обсуждения пользователей.

Большинство комментаторов дали негативную оценку произошедшему и возмутились поведением водителей, участвовавших в сомнительном заезде. «Встаньте у себя под окнами, врубайте музыку, пляшите и сигнальте», «Малолетки «Форсажа» на СТС насмотрелись», «Думают, они стритрейсеры, а права только вчера получили», - написали пензенцы.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД, сотрудники органов правопорядка установят личности нарушителей, воспользовавшись записями с камер.

Свидетелей случившегося правоохранители попросили позвонить по телефону 59-90-14, 59-90-47, 59-90-02 или 59-90-03. Также можно прийти по адресу: улица Бакунина, 181.

«А сами нарушители и не прячутся. Судя по комментам в соцсетях под этими видео, вот они, сами во всем и признаются», - написал в редакцию ИА «ПензаИнформ» горожанин Михаил.

Мужчина рассказал, что нашел в социальной сети «ВКонтакте» двоих участников флешмоба. Одному 19 лет, другому - 18.

«Они и не скрывают, что катались и нарушали. Захотелось, а полиции все равно нет. То есть юноши открыто признают, что для них нет закона. Полиция собирается их по камерам искать. А проще взять одного и вызвать на допрос. Он сдаст остальных», - поделился мнением горожанин.

Источник — видео @kair58, penza_info58https://www.instagram.com
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Гость|18.10.2019 14:15|

Отбить почки малолеткам.

Гость|18.10.2019 14:20|

Надо просто так сделать чтобы мамки их им жопы надрали.

Гость|18.10.2019 14:22|

Гость писал(a):

Надо просто так сделать чтобы мамки их им жопы надрали.
Нельзя так с инспекторами, как они тогда службу нести станут?

Гость|18.10.2019 14:22|

Гость писал(a):

Надо просто так сделать чтобы мамки их им жопы надрали.
А еще лучше, папки!

Гость|18.10.2019 14:25|

А где блюстители из ГИБДД и Росгвардии были? В городе весь вечер шли организованные массовые беспорядки, а ни одного полицейского во всем городе не оказалось. Даже ППСники попрятались... Позор блюстителям, что допустили такое. Когда ждать следующих массовых противоправных выходок молодежи и где?

Гость|18.10.2019 14:38|

Гость писал(a):

А где блюстители из ГИБДД и Росгвардии были?
Так нарушителей же было больше, чем один пьяненький мужичишка!

Гость|18.10.2019 14:40|

По поводу чего молодежь устроила данное мероприятие?

Гость|18.10.2019 14:41|

Гость писал(a):

Надо просто так сделать чтобы мамки их им жопы надрали.

Нельзя так с инспекторами, как они тогда службу нести станут?

инспекторы то перенесут,а вот малолетние в.......ки плакать будут

Гость|18.10.2019 14:42|

Гость писал(a):

По поводу чего молодежь устроила данное мероприятие?
по поводу НИЧЕГО делать им н........й,на копеечном ржавом чермете тащатся

Гость|18.10.2019 14:42|

Гость писал(a):

Гость|18.10.2019 14:40|

По поводу чего молодежь устроила данное мероприятие?

по глупости

Гость|18.10.2019 14:43|

Сначала власть проспала массовые беспорядки с участием цыган в Чемодановке, вчера проспали массовые беспордки молодежи в Пензе, что нам ждать от власти завтра? Чиновников все болше, а порядка все меньше.

Гость|18.10.2019 14:44|

Гибддешники на Пушкина у Магнита шаурмой балуются и легкие палки рубят

Гость|18.10.2019 14:46|

А что нам по этому поводу скажут сотрудники прокуратуры, полиции, Росгвардии и ГИБДД в лице их начальников? Все нормально, пишите жалобы?

Гость|18.10.2019 14:49|

Сейчас они найдут козлов отпущения и устроят показательную порку, чтобы показать как у нас полиция и ГИБДД работают! Чтобы не говорили потом, что они бездействуют.

Гость|18.10.2019 14:53|

прыщавые ездуны на чермете протащились по городу завтра их тазовые ведра уже не заведутся

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Имя: Гость
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