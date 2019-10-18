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Общество | На улице Свердлова сняли ограничения парковки у гипермаркета

18.10.2019|16:00
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В Пензе с парковки у магазина на улице Свердлова, неподалеку от поворота на Баумана, исчезли информационные таблички, ограничивающие стоянку автомобилей: «Только для владельцев парковочных удостоверений» и «Только для клиентов гипермаркета».

Запрос на правомерность ограничения стоянки в ГИБДД направили активисты регионального исполкома ОНФ.

«Жители города сообщили, что около магазина «Офисмаг» висят несуществующие дорожные знаки. Из-за этого, несмотря на наличие свободных парковочных мест, некоторые водители были вынуждены оставлять свои автомобили прямо на проезжей части, закрывая выезд припаркованным рядом машинам и нарушая правила дорожного движения», - разъяснили в ОНФ.

Сразу после обращения в ГИБДД таблички были убраны, причем довольно оперативно.

Источник — фото исполкома ОНФ в Пензенской области
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Гость|18.10.2019 16:31|

вот молодцы

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