18.10.2019 | 09:41

В четверг, 17 октября, на личный прием к исполняющему обязанности главы администрации Пензы Сергею Волкову пришли жители микрорайона Заря. Они просят благоустроить подъездные дороги к участкам, выделенным многодетным семьям.

Сергей Волков поручил своим заместителям Магомеду Агамагомедову и Юрию Ильину выехать на место.

«Необходимо посмотреть, насколько освоены предоставленные участки, чтобы сформировать предложения по проезду к заселенным домам», - конкретизировал он.

В Пензе разработан проект строительства дорог общей протяженностью 11,268 км в районе частного сектора между поселками Нефтяник и Заря. В 2015 году были построены участки дорог длиной 0,934 км на улицах Счастливой и Киселевой. В этом году прокладываются дороги на 1,633 км по улицам Барышникова, Застрожного, Счастливой, Райской, Родионова и Новоселов.

«При формировании бюджета Пензы на 2020 год будет рассматриваться финансирование дальнейшего строительства дорог», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.