17.10.2019 | 16:32

В четверг, 17 октября, в Пензе состоялась торжественная церемония закрытия регионального этапа акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция-2019».

Она стартовала 17 июня в Севастополе и завершится в Москве 5 ноября. Активисты планируют охватить 191 город в 40 регионах страны. В Сурский край экспедиция прибыла из Тамбовской области.

В течение трех дней жители Сердобска, Кузнецка, Каменки, Заречного и Пензы смогли бесплатно пройти экспресс-тест на ВИЧ в мобильных пунктах тестирования, а также получить консультацию у психологов.

Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, участниками акции стали 969 жителей региона.

Из Пензенской области автоколонна «Тест на ВИЧ» отправится в Ульяновскую область. Ей предстоит побывать еще в пяти регионах.