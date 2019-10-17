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Общество | В Пензенской области подвели итоги акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция-2019»

17.10.2019|16:32
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В четверг, 17 октября, в Пензе состоялась торжественная церемония закрытия регионального этапа акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция-2019».

Она стартовала 17 июня в Севастополе и завершится в Москве 5 ноября. Активисты планируют охватить 191 город в 40 регионах страны. В Сурский край экспедиция прибыла из Тамбовской области.

В течение трех дней жители Сердобска, Кузнецка, Каменки, Заречного и Пензы смогли бесплатно пройти экспресс-тест на ВИЧ в мобильных пунктах тестирования, а также получить консультацию у психологов.

Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, участниками акции стали 969 жителей региона.

Из Пензенской области автоколонна «Тест на ВИЧ» отправится в Ульяновскую область. Ей предстоит побывать еще в пяти регионах.

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Гость|17.10.2019 17:27|

так где итоги ?

Гость|17.10.2019 17:28|

а какие результаты чё молчат-то

Имя: Гость
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