В четверг, 17 октября, в Пензе состоялась торжественная церемония закрытия регионального этапа акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция-2019».
Она стартовала 17 июня в Севастополе и завершится в Москве 5 ноября. Активисты планируют охватить 191 город в 40 регионах страны. В Сурский край экспедиция прибыла из Тамбовской области.
В течение трех дней жители Сердобска, Кузнецка, Каменки, Заречного и Пензы смогли бесплатно пройти экспресс-тест на ВИЧ в мобильных пунктах тестирования, а также получить консультацию у психологов.
Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, участниками акции стали 969 жителей региона.
Из Пензенской области автоколонна «Тест на ВИЧ» отправится в Ульяновскую область. Ей предстоит побывать еще в пяти регионах.
так где итоги ?