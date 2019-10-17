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Общество | В Пензе 19 октября пройдет отбор ведущих программы «Тин-клуб»

17.10.2019|15:20
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Программа «Тин-клуб», которой исполнилось 22 года, полностью поменяла формат. Теперь с экранов телевизоров юные журналисты рассказывают пензенцам о лайфхаках, выполняют различные челенджи, выступают в роли пранкеров.

Тех, кому знакомы эти термины, ждут 19 октября в Доме молодежи (ул. Кирова, 51) на кастинг для школьников, мечтающих работать на телевидении. У них появился шанс стать частью профессиональной команды 11 канала.

«Главное, что «Тин-клуб» дает, - это умение общаться со сверстниками. Дети замкнутые, закрытые в себе здесь раскрываются и умеют общаться не с помощью мобильной связи или социальных сетей, а именно тет-а-тет, глаза в глаза. Это очень важно в современном обществе», - рассказал автор программы «Тин-клуб» Алексей Горелов.

Многие прежние участники тележурнала сейчас трудятся на региональных и федеральных каналах.

Алина Алмакаева планирует в будущем тоже стать журналистом. Десятиклассница уже год ведет программу «Тин-клуб».

«Ответственность в том, что тебя будет видеть вся область, пензенцы, которые, может, стремятся прийти к чему-то похожему, кто-то придет в «Тин-клуб». Ответственность и в том, что мы подаем информацию», - отметила девушка.

В отличие от коммерческих школ телевидения, «Тин-клуб» обучает детей бесплатно. Они постигают азы работы перед камерой, пишут тексты, озвучивают и монтируют программу.

Всю необходимую информацию о кастинге можно узнать по телефону 217-682.

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