Пензенское информационное агентство|18+|Среда|16 окт 2019|19:07
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+10oC
+11oC
Завтра | Ясно |
  71.72  |  $  64.81

Общество | Жители дома на улице Фурманова все еще живут без отопления

16.10.2019|17:21
Печать

Жильцы 18-этажного дома № 21 на улице Фурманова последние несколько дней не выпускают телефоны из рук, пытаясь выяснить, почему батареи в квартирах стали холодными и когда окажутся горячими вновь.

«Не поверите - просто замерзаем. Уже вторую неделю сидим в холоде. У нас и грудные дети, и постирать хочется, и вообще горячей воды хочется», - рассказала Галина Семенникова.

Холод неприятен, но еще мучительнее обстановка неизвестности - никто не объясняет, что происходит. Попробовали позвонить руководителю управляющей компании.

«Мы ничего сделать не можем: прорыв на трассе, трасса не наша. Вы кому деньги платите за отопление? К ним все вопросы», - ответил тот.

Люди в очередной раз позвонили в ресурсоснабжающую организацию и услышали рекомендацию обратиться в управляющую компанию. В целом они пробовали пробиться по десятку телефонных номеров, и везде их куда-нибудь перенаправляли.

Горожане провели почти детективное расследование. По неофициальной информации, причиной отключения стали вышедшие из строя коммуникации. Начать ремонт сразу не могли, поскольку оказалось, что труба ни у кого на балансе не числится, хотя дому больше 10 лет. На работы нужно около полумиллиона рублей.

В единой дежурно-диспетчерской службе Пензы озвучили дату подачи тепла на Фурманова.

«Поставлен срок до 18 октября, контролирует Ленинская администрация. О прочем они нам не отчитались», - сообщили Нине Деревянко.

Но и тогда тепло в многоэтажку может не прийти. Все зависит от сложности работ при ремонте трубы. Его все-таки начали - взялась компания, которая строит дома поблизости. Действия по поводу постановки трубы на учет уже ведутся.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!