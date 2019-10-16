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Общество | В Пензе открылся форум, посвященный вопросам семьи и материнства

16.10.2019|15:30
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В четверг, 16 октября, в Пензенской областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова открылся первый региональный просветительский форум «От школы материнства к успешной семье».

Для более 400 его участников будут организованы такие дискуссионные площадки, как: «Мамы Сурского края: лучшая версия себя», «PRO-ЦЕННОСТЬ», «Семейно-ориентированная модель ранней профилактики семейного неблагополучия». Также в рамках форума пройдет мастер-класс по получению полного комплекса государственных мер поддержки будущих мам и семей с детьми.

По итогам мероприятия будут сформулированы улучшения, которые требуется внести в региональную работу по защите материнства и детства, осуществляющуюся в рамках нацпроекта «Демография». Он реализуется по указу Президента РФ Владимира Путина.

На поддержку семей и детей из федерального бюджета направлено более 5 миллиардов рублей и примерно такая же сумма – из областного.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, около 4 000 семей получают пособие на первого ребенка до достижения им полутора лет, более 5 000 выплатили пособие при рождении третьих и последующих детей, 274 молодые семьи в текущем году станут обладателями сертификатов для улучшения жилищных условий.

«Нужно поддерживать семью, это величайшая ценность. Если я вижу черствость в работе социальных служб и муниципалитетов, то воспринимаю это как чрезвычайное происшествие. Равнодушное отношение к проблемам материнства и детства недопустимо», - подчеркнул на открытии форума губернатор Иван Белозерцев.

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Гость|16.10.2019 15:47|

попы присутствуют?

про аборты дичь втирают?

Имя: Гость
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