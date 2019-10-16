Главу администрации Пензы изберут 25 октября

Стали известны имена претендентов на пост главы администрации Пензы. 16 октября закончился прием документов от кандидатов на эту должность.
«Кирюхин, могу уточнить, - глава администрации Малосердобинского района Пензенской области, Леонтьев Денис Вячеславович - заместитель главы администрации города Пензы, Лузгин Андрей Вячеславович - первый заместитель председателя правительства Пензенской области, Вобликов Юрий Владимирович - пенсионер, Камнев Георгий Петрович - депутат Законодательного собрания Пензенской области», - перечислил глава города Пензы Владимир Мутовкин.
Большинство претендентов молоды.
Андрей Лузгин радеет за развитие бизнеса в регионе.
«Ярмарки проводятся регулярно, практически в каждом районе. Это важный инструмент поддержки небольших производителей», - подчеркнул он.
Георгий Камнев чаще появляется на фоне красных стягов.
Иван Кирюхин известен в Малосердобинском районе. Его он возглавил в конце 2017-го.
Относительно недолго в должности вице-мэра состоит Денис Леонтьев.
Пожалуй, одна из самых эпатажных фигур - Юрий Вобликов. Много лет он предпринимает попытки обосноваться в здании администрации Пензы.
17 октября специальной комиссией будет проверен пакет документов кандидатов на соответствие действующим требованиям. Сам конкурс состоится в следующий понедельник, 21 октября. Однако имя нового мэра назовут позже.
«21-го только будут отобраны кандидаты, допущенные до сессии. На сессии они будут представлять свои программы и отвечать на вопросы депутатов. Депутаты будут принимать решение, за кого проголосовать», - уточнил Владимир Мутовкин.
Сессия состоится в следующую пятницу, 25 октября.
